Malatya’nın bu yılki en büyük sorunu su sorunu. Bu sorun karşısında Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü de suyun dikkatli kullanılması yönünde vatandaşlara çağrıda bulunmuş, bazı uyarılar yapmıştı. Malatya’daki kuraklık nedeniyle akademisyenler de boş durmadı. Bu nedenle bir proje hazırlayan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, BUSABAH’a konuştu.

BAHŞEDİLMİŞ SU

Malatya’nın içme suyu sorununu çözecek bir projesi olduğunu dile getiren Aluçlu, “Yetkililer, yağışların yeterince olmayışından dolayı su sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Doğrudur, ama bizim buna karşı üreteceğimiz projelerimizin olması lazım. Malatya’da, Allah’ın bir hikmeti olarak dünyada yalnızca iki tane bulunan, -bunlardan biri Malatya’da, diğeri ise Alpler’de- kendi çıktığı kaynaktan insanların hizmetine varıncaya kadar hiçbir enerji harcamayan, maliyet getirmeyen, pompa ihtiyacı duymayan bir kaynağımız söz konusu. Kendi cazibesiyle, Allah tarafından insanlarımıza bahşedilmiş müthiş bir su. Bu su yetersiz kaldığında yapılacak B planı ne olabilir? Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde ve o zamanın Enerji Bakanı Recai Kutan’ın büyük girişimleri sonucunda, Malatya’ya Çat Barajı gibi bir proje kazandırıldı” şeklinde konuştu.

ARITMA TESİSİ YAPILMASI GEREK

Projenin dikkate alınıp kullanılması halinde hiçbir ücret talep etmeyeceğini açıklayan Aluçlu, şunları kaydetti:

“Birçok tarımsal sulama faaliyeti için Malatya bu Çat Barajı’nı kullanabiliyor. Fakat biz bu tarımsal suyu genelde yazın kullanıyoruz, kışın pek kullanmıyoruz. Buradan, Malatya’da yaşayan insanlarımızın ve artan nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve bu suyun hiçbir zaman azalmayacağı bir projeyi açıklamak istiyorum. Çat Barajı, Malatya’nın kaptaj bölgesinin çok yakınında. Kışın sulamaya vermediğimiz barajdaki suyu, kaptaj bölgesine bir hatla aktarmak gerekiyor. Bunun için küçük bir arıtma tesisi yapılması gerek. Suyun yetersiz kaldığı durumlarda, barajdan aldığımız suyu, içme suyu olarak arıtmadan geçirip, kaptajdan borulara nakledilmesini sağlayacaksınız. Bu çok basit ve maliyeti de çok düşük bir projedir. İşte size Malatya’daki içme suyunun B planı… İçme suyuyla ilgili maliyeti çok yüksek olmayan bu projenin yetkililer tarafından mutlaka dikkate alınmasını istiyorum. Çat Barajı’nda kışın biriken ve hiçbir görevi olmayan o suyun, arıtılarak borulara nakledilmesi çok büyük maliyet getirmiyor, yalnıza inşaat maliyeti vardır bunun, başka bir maliyeti yoktur. Bu projeyle Malatya’nın su sorunu diye bir sorun kalmıyor. Eğer bu proje dikkate alınır kullanılırsa ben hiçbir ücret talep etmeyeceğim.”

MUTLU SARIGÜL