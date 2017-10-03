Malatya’da özellikle geçtiğimiz dönem, yani yaz mevsiminde ciddi bir su sıkıntısı yaşandı. Çiftçi sulama suyu bulamadı, kanalizasyon suyuyla sulama yaptı, üstelik bu yüzden de ceza aldı. Yine içme suyu sıkıntısı da baş ağrıttı. Ayrıca sadece yazın değil, kış mevsiminde de su kesintileri yüzünden vatandaş tek kelimeyle “illallah” etti.

İLK YAĞMUR YAĞDI

Bütün bunların sonucunda, yaklaşık 6 aydan sonra ilk defa Malatya’ya yağmur yağdı. Geçtiğimiz hafta sonu yağan yağmurdan sonra, Meteoroloji şu sıralar da sağanak yağışların beklendiği haberini (müjdesini) verdi. Su sıkıntısı konusunda umut verici olan yağmur beklentisi vatandaşa rahat nefes aldırdı. Nitekim bahçeleri su görmeyen çiftçi bu yaz birliklere baskın bile yapmıştı.

HİDROLİK KURAKLIK

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de Malatya’nın su sıkıntısı ile ilgili çözümler üretmeye çalışıyor. DSİ, Malatya’da yaşanan su sıkıntısının, il genelinde 2016 yılı kış ve 2017 yılı bahar aylarında etkili olan hidrolojik kuraklıktan kaynaklandığını belirtiyor. Yaşanan bu kuraklık sebebiyle barajlara su akımının çok düşük seviyede olduğunu belirten DSİ, bu yüzden sulama suyunun araziye ulaşmasında sıkıntı yaşanmasına sebep olduğunu ifade ediyor.

“140 MİLYON TL ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLANDI”

Bu anlamda DSİ’den alınan bilgilerde, “DSİ olarak şehrimizin su sıkıntısı çekmemesi adına son 14 yılda çok sayıda tesis hizmete alınmıştır. Son 14 yılda; 6 baraj ve gölet inşa edilmiş, 233 bin 190 dekar arazi sulamaya açılmış, çiftçilerimize yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Yaşanan kuraklığın önüne geçmenin en önemli çözüm yolunun depolama tesisi inşa etmek olduğunu bilen Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki dönemde şehrimizde 14 adet barajın inşaatını tamamlayacaktır. Yoncalı Barajı, Yeşil Vadi (Beylerderesi) Barajı, Darende Ayvalı Barajı, Doğanşehir Elmalı Barajı, Hekimhan Budaklı Barajı, Hekimhan Karadere Barajı, Kuluncak Karaçayır Barajı, Hekimhan Kurşunlu Barajı, Merkez Yaygın Barajı, Kuluncak Bicir Barajı, Doğanşehir Erkenek Barajı, Akçadağ Taşevler Barajı ve Darende Çınarköy Barajı inşaatı devam eden projelerdendir” ifadeleri kaydedildi.

ALINACAK OLAN TEDBİRLER

DSİ Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde yaşanan sıkıntıyı gidermek adına önümüzdeki dönemde ivedi olarak aşağıdaki tedbirleri hayata geçirmeyi planladığını da duyurdu:

“-Beylerderesi Göleti’nin 2018 yılında tamamlanması

-Yeşilyurt (İnekpınarı) Barajı’nın yatırım programına alınması

-Sulamaların daha az su ile daha çok verim elde edilmesini sağlayacak modern sisteme yani kapalı sisteme dönüştürülmesi

-Şahnahan B ve C kanallarına Karakaya Barajı’ndan su terfi ettirilmesi

-Ortaya çıkacak sulama maliyeti için güneş enerjisinden faydalanılması adına mevzuatta çalışma yapılması

-Su sıkıntısının giderilmesi için sulama yapılan alanlarda acil olarak sondaj kuyuları açılması

-Malatya şehri arıtma suyunun sulamaya verilmesi, yapımı tamamlanan Boztepe Recai Kutan ve -Turgut Özal barajlarının sulama kanallarının bir an önce bitirilmesi ve 2018 yılı sulama sezonunda 135 bin dekar araziye sulama suyu sağlanması

-Çat Barajı ölü hacminden 10 milyon metreküp su alınması.”

























TÜRKAN YILDIZ