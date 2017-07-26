Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda köpeğin siyanürle öldürüldüğü iddiaları kamuoyunun gündemine oturdu. Akçadağ ilçesinde halen köpek ölümlerinin devam ettiğini ileri süren ve bu konuda dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde bir basın açıklaması yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, 8 yıl önce girmiş olduğu bu mücadelede yegane amacının bu şehirde tek bir hayvanın dahi yaşam hakkının elinden alınmaması ve bilinçli bir toplum inşa etmek olduğunu söyledi.

8 YILDIR ANLATIYORUZ

Belediyelerin ‘kısırlaştır, küpele, aşılat, yaşat’ unsurunu kavrayamadıklarını savunan Erdem, “Bu zaman zarfı içerisinde Malatya halkı bilinçlendi ancak belediyelerimiz ‘öldür, yok et!’ çizgisinden çıkamadı. Oysaki çözüm gayet kolaydı. Kısırlaştır, küpele, aşılat, yaşat; bu dört unsuru kavrayamadılar. Popülâsyonu asla öldürerek dengede tutamayacaklar. İlçe belediyeler kamyon kamyon, köpek doldurup birbirinin sınırına atarak da çözemeyecekler. Dışarıda ne olduğu belli olmayan ‘mobil kısırlaştırma firmaları" ile belediyelerinin parasıyla anlaşıp yılda bir kere taşeron firmaları getirip ‘yaptık, bitti’ demekle de bu sorunu çözemeyecekler. Bunların hepsini 8 yıldır anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

HANGİ KATİL SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİR?

Erdem, “Her ilçe belediyesi kendi bakımevini kurmak ve düzenli kısırlaştırma, aşılama yapmak yerine bu sorunun içinde boğulurken tek çözüm noktası Allah'ın bize emanet ettiği o masum canları acı ve ızdırap içerisinde yaşamlarına son vermekte çözüm bulduklarını düşünüyorlar. Bu tarafta kurtulduklarını sandıkları o masumların öte dünyada en ağır şekilde hesaplarını vereceklerini unutuyorlar. Sorduğunuz zaman paramız yok diye savunma gösteren belediyeler ne hikmetse her yıl taşeron firmalarını getirecek parayı öldürecek zehri koyacak eti ve ilaçları buluyorlar. Hangi katil suçunu itiraf etmiştir?” dedi.

OLAY YERİNDE RESMİ OLARAK TUTANAK TUTULDU

“Pazar günü Akçadağ ilçesine 15. Orman ve Su İşleri Müdürlük ekipleriyle gittik acı bilançoyu gözümüzle gördük” diyen Erdem, iddialarına şöyle devam etti:

“Çoğu yakılmış, çoğu gömülmüş olmasına rağmen ölümler devam ettiği için, sokaklarda hayvan ölüleri vardı ve yoğun bir koku sahipti bölgeye. Akçadağ halkı ölen hayvanlar karşısında tepkiliydi, yapılan bu insanlık dışı vahşete sessiz kalmadılar. Olay yerinde resmi olarak tutanak tutuldu. Onlarca yavru, yeni doğum yapmış anne kedi ve köpek zehirlenerek hunharca katledildi. İlk bulgular siyanürü gösteriyor. Şöyle ki; öncelikle bunu yiyen hayvanın iç organlarında kanama meydana gelir. Sonra sinir sistemi etkilenir. Sinir sistemindeki olumsuzluk sonucu hayvanda kasılmalar ve bunun sonuncunda da kalbin ve solunumun durması sonucu ölüm meydana gelir. Ölen hayvanlarda şişme gözlemlenir. Adli rapor kesinleşip madde tespiti yapılacak. Yapılan bu insanlık dışı eylem 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanununu kasten ihlal etmektir. Akçadağ Belediyesi Başkanı Sayın. Ali Kazgan'ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyor ve sorumlu kişileri bulmamızda yardım etmesini istiyoruz. Susmak suça ortak olmaktır vebali ağırdır. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak, olayın takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz.”







MUTLU SARIGÜL