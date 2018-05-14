Survivor Malatya

Her yıl binlerce öğrenci mezun eden İnönü Üniversitesi, bu yıl bir değişiklik yaptı ve mezuniyet törenini Yeni Malatya Stadyumu’nda yaptı. Henüz ulaşım noktasındaki sıkıntılar giderilmediği halde törenin stadyumda yapılması kararı verilmesi ise ‘çile’yi beraberinde getirdi.

Önceki gün yapılan mezuniyet töreni öncesinde trafik sıkıntısı baş gösterdi. Kilometrelerce süren trafikten dolayı birçok öğrenci kortej yürüyüşüne yetişemedi. Yağmurun etkisiyle trafik daha da yoğunlaştı ve öğrenciler ile velileri yaya olarak stadyuma gitmeye çalıştı.

HENDEKLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Stadyuma yaya giden vatandaşların çilesi burada bitmedi. Stadyuma ulaşmaya çalışan vatandaşlar, çamur içinde, kazılan hendeklerin üzerinden geçti. Duvarların üzerinden atlayan öğrenciler ve vatandaşlar çamura bulandı. İl içinden ve dışından gelen birçok kişi -özellikle hasta, yaşlı ve çocuklar- bu engelleri aşamadı ve geri döndü.

Çamur içinde stadyum çevresine varan vatandaşlar, burada içeri giriş yapmaya çalıştı ancak yön belirleyen görevlilerin olmaması, birçok kapının kapalı olması bu işi de zorlaştırdı.

TRİBÜNDE KEP ATMA

Duvar aralarından içeri giren vatandaşlar, burada komik bir görüntü ile karşılaştı. Yönetim ile alınan karar doğrultusunda stadyum içindeki sahanın çimlerine zarar verilmemesi için öğrenciler ve veliler tribünlerde tutuldu. Çocuklarından uzakta, onların ‘tribünde kep atma’sını izlemeye çalışan veliler, isyan etti.

Öğrenciler ise; kimi çamura düştü ve geri döndü, kimi kortej yürüyüşüne katılamadığı için ağladı, kimi arkadaşlarıyla kep atamadığı için isyan etti…..

“MEZUNİYETMİŞ, ADI BATSIN”

‘Rezalet’ olarak nitelendirilen mezuniyet töreni ile ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

“İnsanlar resmen mezuniyete değil eziyet çekmeye geldi ve gitti. Neymiş efendim stad büyükmüş, herkesi alırmış, aman da yeni açılmış. Stat yaklaşık eylülden beri hizmet veriyor, yollar yok, millet çamura bata çıka geldi, kapılar kapalı, yok ‘şu kapıdan geçin’, yok ‘bu kapıdan geçin’, zahmet edip açsaydınız her kapıyı, insanlar da o yağmurda o kadar dolaşmazdı. Stadın içine girildi, neymiş haftaya maç varmış da, çimler ezilmesinmiş de orta alanı kullanmayınmış. Ya siz resmen insanları aptal yerine koydunuz, mezuniyetmiş, adı batsın!”

“TARİHİN EN BERBAT MEZUNİYET TÖRENİ”

“İnönü Üniversitesi, tarihinin en berbat mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Ailecek minnettarız.”

“Hayatımda gördüğüm en iğrenç mezuniyet töreniydi adına yakışır şekilde uğurlasaydın keşke İnönü Üniversitesi yazık...”

“Yolu olmayan bir stad ve mezuniyete gelenlere yaşatılan rezaletten dolayı kınıyorum bütün ilgilileri.”

“İnönü Üniversitesi tarihinin en berbat mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Ailecek minnettarız.”

BAKAN TÜFENKCİ DE KATILDI

Öte yandan Malatya İnönü Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninde 7 bin 325 öğrenci hep birlikte kep fırlattı. Yeni Malatya Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Vekili Regaip Ahmet Özyiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile davetliler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldılar.

120 BİN MEZUN

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açılış konuşmasında üniversitenin 43. akademik yılını geride bıraktığını belirterek, “Bugün 7 bin 325 öğrencimizin mezuniyet sevincini paylaşıyoruz. İnönü Üniversitesi, 43 yıllık akademik idari ve eğitim birikimiyle 2 büyük kampüsü ve 8 MYO yerleşkesinde yaklaşık 50 bin gencimize eğitim veren köklü bir üniversitedir. Bugüne kadar 110 bin 918 mezun vermiş, yeni mezunlarımızla bu sayı 120 bine yaklaşmıştır. Üniversitemiz bugünlerde bölünerek ikinci bir üniversiteyi bünyesinde çıkartmıştır. Yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Yeni üniversitenin kurulmasında ve gelişmesi süreçlerinde en güçlü desteği veriyoruz, sürekli vereceğiz.” şeklinde konuştu.

GENÇLERE İŞ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise üniversiteden mezun olan gençlerin yeni bir hayata başlayacaklarını ifade ederek, “Gençlerimize bu hayatta yeni iş imkanları bulabilmek, işlerini ve aşlarını büyütebilmek için hükümet olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da insanımızın refah düzeyini arttırmaya, gençlere iş bulmaya çalışıyoruz” dedi.

2017 yılında Türkiye’yi 7,4 oranında büyüttüklerini belirten Tüfenkci, büyüme oranlarının 2018’de de devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin her yıl yüzde 6 büyümek zorunda olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Her yıl 1 milyon insanımıza da iş ve aş bulmak zorundayız. Onun için biz gençlerimize, yarınlarımıza umutla bakmak istiyoruz. Gençlerimizi seveceği, inanacağı alanlarda desteklemek istiyoruz. Onun için genç girişimci desteklerimizle, burslarımız, yurtlarımızla biz gençlerimizin hep yanında olduk” ifadelerini kaydetti.

ÖZAL’IN İSMİNİ YAŞATACAĞIZ

Malatya’nın ikinci bir üniversite açılacağına da değinen Tüfenkci, “Bu toprakların değeri olan rahmetli İnönü’nün adına yakışır bir üniversite ile gerçekten gurur duyarken, şimdi de bu toprakların yetiştirmiş olduğu Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal’ın adına da bir ikinci üniversiteyi Malatya’ya kazandırdık. İnşallah onların da mezuniyetlerini göreceğiz. Onun da öğrencileri iyi yetişmiş olarak Malatya’dan ayrılacaklar. İkinci üniversitenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

KEPLER FIRLATILDI

Konuşmaların ardından 2017-2018 Akademik yılını başarıyla bitiren öğrencilere diploma ve plaketleri verildi. Törende ayrıca çeşitli sportif branşlarda başarı gösteren öğrencilere de ödülleri ve plaketleri takdim edildi. Mezuniyet töreninde daha sonra geri sayım yapılması ile birlikte mezun olan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlattı. Yağmurlu havaya rağmen stadı dolduran öğrenci ve velileri daha sonra Eymen ve Orçun Akgün konseri ile eğlendi.

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