Vatandaşların Çevreyolu’nda demir korkuluklardan atlayarak karşıdan karşıya geçmesi sürücülerin yürüklerini ağızlarına getiriyor. Uzun zamandan bu yana bazı vatandaşların üstgeçitten veya kavşaktan geçmek yerine demir korkuluklardan geçmesine tepki gösterdiklerini ancak tepkilerinin sadece göstermekle kaldıklarını dile getiren sürücüler, BUSABAH gazetesine konuşarak yetkililerin önlem almamasından şikayetçi oldular.

BAZEN ÖLÜMLÜ KAZALAR OLABİLİYOR

Sürücüler, belediye veya Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini göreve çağırarak, “Artık bizler araç sürmekten korkar olduk. Vatandaşların bazıları üstgeçitten veya kavşaktan geçmek yerine bu demir korkulukların üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçiyorlar. Artık vatandaşın birisine bir zarar gelmesinden korkuyoruz. Belli bir süratimiz var ve bazı zamanlar da insanlar direksiyon başında dikkatsiz olabiliyorlar. Böyle bir durumda ya vatandaşın karşıdan karşıya geçerken fark etmezsek ve olası bir kaza yaparsak bunun suçlusu kim olacak? Bazen ölümlü kazalar olabiliyor. Bizler kaza yapmak, bir vatandaşın hayatına mal olmak istemiyoruz. Sürüler olarak vatandaşları dikkatli olmaya, yetkilileri ise göreve davet ediyoruz. Herhangi bir kaza olmadan gerekli önlemleri alsınlar” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL