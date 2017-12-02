02 Aralık 2017 Cumartesi

Sürücücüler köklü çözümler istiyor

Yollara sağlı-sollu park edilen araçlara isyan eden sürücüler, bu soruna köklü çözümler getirilmesini istediler, Sürücüler, “Yola park edilen araçlara çarpmamak için adeta kılı kırk yarıyoruz” dediler.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:22
Sürücücüler köklü çözümler istiyor

Kavaklıbağ Mahallesi Göktuğ Sokak’ta usulsüz park edilen araçlar nedeniyle araçlarını kullanmayan sürücüler isyan etti. Araçların sağlı-sollu park edildiğini ve bu nedenle de yoldan geçemediklerini kaydeden sürücüler yetkililerden yardım istedi.

Bu sorunu Malatya merkezde bulunan her yerde yaşadıklarını ileri süren sürücüler, bu durum nedeniyle problem yaşadıklarını söylediler.

CEZA DA KAR ETMİYOR
Sürücüler, “Araçların usulsüz olarak yollara sağlı-sollu park edilmesi büyük problem. Yolda araçlarımızı kullanamıyoruz. Yola park edilen araçlara çarpmamak için adeta kılı kırk yarıyoruz. Yetkililer bu problemi gördükleri halde büyük bir önlem almıyorlar. Problemi kökünden çözemiyorlar. Sadece bu tür araçlara ceza vermekle yetiniyorlar ama araç sahiplerine bu durum kar etmiyor. Yetkililerden köklü çözüm getirmesini istiyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL

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