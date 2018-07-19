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Sürücü ve arkadaşı yola savruldu

Malatya’da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu, motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücü ve arkadaşı yola savruldu

Malatya’da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu, motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:21
Sürücü ve arkadaşı yola savruldu

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde yaşana kazada Elibol Kavşağı’nda Malatya istikametinden Yeşilyurt istikametine gitmekte olan otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma ile motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ambulans sevk edilirken, ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKazaYeşilyurt Tecde MahallesiElibol KavşağıMalatya2 Yaralı
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