Malatya’da MOBESE bulunmayan kavşaklarda trafik kazalarında sürücü kusurlarının sağlıklı yapılamadığı ifade edildi. Şehirlerarası ve Organize Sanayi bölgelerinin kesiştiği kavşakta MOBESE kamerasının bulunmaması ışıklarda art niyetli sürücülerin ışık ihlali yaptığı ve ihlaller yüzünden trafik kazalarının meydana geldiğini belirten yetkililer, “Büyükşehir Belediyesi kavşak geçişinde kamera taktırması gerekiyor. Buradaki karşılıklı trafik kazasında iki tarafta yeşil yandı geçtik diyerek bahane üretiyor. Şehir içinde tek sorunlu yer Organize Kavşağı. Burası da yapılırsa şehir giriş-çıkışlarında sıkıntı yaşanmayacak. Sürücüler de kameraların etkisi ile ışık ihlali yapmayacak” dedi.

“KİMSE ‘KUSUR BENDE’ DEMEZ!”

Organize Sanayi Bölgesinde servis taşımacılığı yapan Hasan Dede vatandaş ise, “Yıllardır burada servis taşımacılığı yapıyorum köprü ile birlikte buralar düzelir dedik ancak bir türlü yapılamadı. Burada kazalar sürekli oluyor ölümlü veya maddi hasarlı kazalarda caydırıcı olsun diye MOBESE kameranın kurulması gerekiyor. Kavşakta yaşanan kazalarda tanık ve kazaya karışan sürülerin ifadeleri ile yola çıkılıyor. Buda sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kazada kimse bende kusur var demez. Bir MOBESE ile buradaki kazaların önüne geçilebilinir” diye konuştu.

MOBESE ŞART

Organize Kavşağında yaşanan kazalarda sürücü hatalarının daha belirgin olduğun ifade eden Yunus Özdemir isimli vatandaş, “Arada bir bu kavşakta yaşanan kazalara şahit oluyorum. Sürücüler kazalarda kendilerinde kusur bulmuyor. Dikkatsiz ve kontrolsüz kavşağa girdikleri için karşı taraftan gelen araç ile kazaya karışıyor. MOBESE olsa burada böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnsanlar daha dikkatli olacak. Günümüzde ışıklar değil MOBESE daha önem arz ediyor. Sürücüler MOBESE varsa dikkatli yoksa geç gitsin kim görecek diye yola devam ediyor. Burada bir günde binlerce araç geçiyor şehir trafiği ve şehirlerarası yol un kesiştiği yolda deneti yapmak zor bunun önüne geçe bilmek için kamera şart bu konuda yetkililer harekete geçmesini istiyorum” dedi.

“TAŞIMA SUYU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ”

Yaşanan kazaların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Tekin isimli vatandaş ise, “Denetim şart. Kazaların çoğunluğu bakarsak sürücü kusuru hal böle iken çareyi başka yerde aramamak lazım. Türkiye’de trafik eğitimleri yeteri kadar verilmiyor sürücü sadece kendi canını taşımıyor hatası ile başka canların yanmasına vesile olabiliyor. Avrupa trafik kuraları nasılsa getirelim hata yapanın ehliyetine el konulsun caydırıcı cezalar verilsin. Taşıma su ile değirmen dönmez. Sözünü hatırlatmak istiyorum” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK