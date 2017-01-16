Çeşitli ikinci el eşyaların satıldığı Rus Pazarı’nın pazarcıları, Suriyeli müşterilerinin çok olduğunu belirterek, “Suriyeliler olmasa satış yapamayız” dediler. Pazarcılar, Suriyeliler ile alışveriş esnasında anlaşamadıklarını, dillerini anlayamadıklarını da belirterek bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söylediler.

SURİYELİLER OLMASA SATIŞ YAPAMAYIZ

Pazarda ikinci el giysi satan Zekeriya Gülkaya isimli vatandaş, yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü alım gücünün düşük olduğunu belirtti. Zekeriya Gülkaya, “Şu an Suriyeliler olmasa satış yapamayız. Genel olarak eşyalarımızı hep Suriyeliler sorup alıyor. Yerli müşteri neredeyse hiç yok. En çok giysi alıyorlar, battaniye alıyorlar” dedi. Gülkaya, Suriyelilerle, Türkçe konuşamadıkları için anlaşamama ve pazarlık konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

ELBİSE VE HALI ALIYORLAR

Mustafa Bağlar isimli bir pazarcı da, sattıkları eşyaların son zamanlarda en çok Suriyeliler tarafından talep edildiğini yineledi. Yerli müşterilerinin Suriyelilere oranla daha az olduğunu ifade eden Mustafa Bağlar, “Suriyeliler en çok elbise ve halı alıyor. Genelde toplu olarak ev tutup yaşadıkları için bu eşyaları alıyorlar. Sayıca çoklar ama bunun bize yansıması ekonomik olarak olmuyor. Örneğin 50 liralık bir malı 10 liraya almaya çalışıyorlar. Biz de veremiyoruz haliyle. Çünkü bizim de eşyaları aldığımız belli bir fiyat var. Yerli müşteriyle pazarlık bile yapmıyoruz, sorun yaşatmıyorlar bize. Almak istediğini alıp gidiyor yerli müşteri, başka bir laf da etmiyor” şeklinde konuştu. Suriyelilerle özellikle dil konusunda problem yaşadıklarını belirten Mustafa Bağlar, “Onlar Arapça, Kürtçe konuşuyor çoğu zaman. Ben ikisini de bilmiyorum. El kol işaretleriyle anlaşmaya çalışıyoruz fakat çok zor oluyor” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞ YAŞIYORUZ

İkinci el ev eşyaları satan bir başka pazarcı Ayhan Temuroğlu ise, bu eşyaları da en çok alanın Suriyeliler olduğunu belirti. Suriyelilerin en fazla çocuk giysisi, halı, kaşık-çatal gibi eşyalar aldığını söyleyen Ayhan Temuroğlu, “Buraya en fazla Suriyeliler geliyor artık. Müşteri olarak sayıca çok gelmelerine karşın parasal yönden bir düşüş yaşıyoruz. Buraya en çok gelen Suriyelilerle Türkçe bilmedikleri için anlaşmakta güçlük çekiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK