Sabah erken saatlerde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği’ne gelen Suriyeli sığınmacılar, izdihama neden oldu. Derneğin bulunduğu apartmanın önünde biriken yüzlerce Suriyeli sığınmacı, derneğe başvurmak için birbirleri ile yarışırken, yetkililer polisten yardım istedi.

DERNEK YETKİLİLERİ İSİMLERİNİ ALDI

Kısa sürede sonra dernek binasına gelen çevik kuvvet ekipleri, izdihama müdahale ederek Suriyeli vatandaşları aşağı indirdi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu sığınmacılar, polis kontrolünde dernek binasından uzaklaştırılırken; daha sonra aşağı inen dernek yetkilileri, yardım için bekleyenlerden kimlikleri aldı.

Dernek binası önünde yoğunluk devam ederken, polis ekipleri de herhangi bir taşkınlık yaşanmaması adına bekleyişini sürdürüyor.





İHA