16 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Suriyeli baba, çocuklarına kavuşmak istiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve Malatya'ya yerleşen İymen Arnus, Suriye'de mahsur kalan çocuklarına kavuşmak istiyor. Acılı baba, “Yokluk ve acılara alıştık artık ama çocuklarımın yokluğuna alışmadım. Onları çok özledim, üç yıldır haber alamıyorum” dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:33
Suriyeli baba, çocuklarına kavuşmak istiyor

  Üç yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve iki yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Malatya'ya yerleşen İymen Arnus, Suriye'de mahsur kalan 4 çocuğuna kavuşmak istediğini söyledi. Arnus, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan yardım istedi.

BİR YILDIR MALATYA'DAYIZ
  Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan 38 yaşındaki 8 çocuk babası Arnus, “Üç yıl önce dört çocuğumu ve diğer eşim olan Nur'u Suriye'de bırakarak, İstanbul'a geldik. Burada hayat şartlarının çok zor olması nedeniyle oğlum İbrahim'i İstanbul'da bırakarak; eşim Nadi'ye ve çocuklarım Dina, Muhammed ve Aya ile birlikte Malatya'ya geldik. Şu an ikamet ettiğimiz Beydağı Mahallesi'ndeki bu eve yerleştik. Bir yıldır Malatya'dayız” dedi.

HAYATLARINDA ENDİŞE EDİYORUM
  Malatya’da kayısı işlerinde çalıştıklarını dile getiren Suriyeli baba İymen Arnus, “Burada kayısı işlerinde çalışıyoruz, iş olursa gidiyoruz iş olmadığı zamanlarda yardımsever vatandaşların yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Yokluk ve acılara alıştık artık ama çocuklarımın yokluğuna alışmadım. Onları çok özledim, üç yıldır haber alamıyorum. Hayatlarında endişe ediyorum. Tek dileğim çocuklarıma kavuşmak. Başka bir talebim yok, ne olur bana yardım edin. Çocuklarımı çok özledim" şeklinde konuştu.

İHA
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