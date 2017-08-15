15 Ağustos 2017 Salı

Suriyeli baba çocuklarına kavuşmak istiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve Malatya'ya yerleşen İymen Arnus Suriye'de mahsur kalan çocuklarına kavuşmak istiyor.

15 Ağustos 2017 Salı 14:11
Suriyeli baba çocuklarına kavuşmak istiyor
Üç yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve iki yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Malatya'ya yerleşen İymen Arnus Suriye'de mahsur kalan 4 çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'tan yardım istedi.
Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan 38 yaşındaki 8 çocuk babası Arnus, “Üç yıl önce dört çocuğumu ve diğer eşim olan Nur'u Suriye'de bırakarak İstanbul'a geldik. Burada hayat şartlarının çok zor olması nedeniyle oğlum İbrahim'i İstanbul'da bırakarak eşim Nadi'ye ve çocuklarım Dina, Muhammed ve Aya ile birlikte Malatya'ya gelerek şuan ikamet ettiğimiz Beydağı Mahallesi'ndeki bu eve yerleştik. Bir yıldır Malatya'dayız. Burada kayısı işlerinde çalışıyoruz, iş olursa gidiyoruz iş olmadığı zamanlarda yardımsever vatandaşların yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Yokluk ve acılara alıştık artık ama çocuklarımın yokluğuna alışmadım onları çok özledim, üç yıldır haber alamıyorum hayatlarında endişe ediyorum. Tek dileğim çocuklarıma kavuşmak başka bir talebim yok ne olur bana yardım edin, çocuklarımı çok özledim" diye konuştu
İHA
Anahtar Kelimeler: Suriye

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