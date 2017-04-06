Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandum çalışmaları kapsamında dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Hali esnaf ve komisyoncularla verilen kahvaltı programında bir araya geldi. Verilen kahvaltıda programında Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, bazı STK temsilcileri ve hal esnafı katıldı.

Kahvaltıdan sonra programın açılış ve selamlama konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay yaptı.

AKBAY: CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Başkan Akbay, “Yaklaşan referandum seçimleri için bizim de ülkemizin geleceği için, geçmişte yaşanan olumsuz olayların tekrarlanmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağımızı bilmenizi isterim” dedi.

ÇAKIR: REFERANDUM ARİFESİ

“Tek sermayesi yüreği ve bedeni olan esnaf arkadaşlarımla birlikte referandum sürecinde her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyen Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre’den sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Referandum arifesindeyiz. Ülkemizin geleceğine yönelik, daha güçlü bir iktidarın oluşması, halkın iradesinin iktidar olması noktasında inşallah 16 Nisan’da bir oylamaya gideceğiz. Bu sürecin ülkemizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın kısa konuşmasının ardından söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise, “Eskiden şikâyetçiyiz, eskiden memnun değiliz, eski bize zarar verdi. Bu sistem daha ileriye gitmeyi engelliyor” diye konuştu.

16 Nisan’ın bir kırılma noktası olduğunu söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, “16 Nisan bir dönüm noktası, bir kırılma noktası. Türkiye demokrasisi için bir çağın kapanıp bir çağın açılacağını için ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇALIK: İNSANLARIMIZIN TEYAKKUZDA OLMASI LAZIM

16 Nisan’da tüm Malatya’nın ‘evet’ diyeceğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Öznur Çalık da, “16 Nisan’ın üzerinde tüm arkadaşlarım hassasiyetle duruyor. Hepimiz anlatmaya gayret gösteriyoruz. Fakat muhalefetin orkestra şefliğini yapan Cumhuriyet Halk Partisi Liderinin söylediği iftira ve yalanlar insanların kafasını karıştırabilir. Bu vesile ile hal’e gelen tüm insanlarımızın teyakkuzda olması lazım. İftiracılara, yalancılara fırsat vermemesi lazım. 16 Nisan’da Allah nasip ederse tüm Malatya ‘evet’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Bakanlıklarının görevi gereği Türkiye’nin birçok halini dolaştıklarını ve hal esnafıyla hemhal olduklarını belirtti.

BAKAN TÜFENKCİ: ESNAFIN SORUNLARINI BİLİYORUZ

Hal esnaflarının sorunlarının çözülmesinde gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Tüfenkci, “Türkiye’deki hal esnafının sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Çözme noktasında da çalışıyoruz, irade gösteriyoruz. Bu çalışmayı da hal esnafıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili çalıştaylar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesini de Malatya’da gerçekleştirmiştik. Buradan çıkan sonuçlarla beraber özellikle sebze ve meyve fiyatlarının istikrara kavuşturulması noktasında bir program dahilinde bir çözüm üretme noktasındaki çalışmalarımızda epeyce bir mesafe aldık. Burada her zaman günah keçisi olarak gösterilen hal komisyoncularının esasında bu kadar fiyatların yükselmesinde rol oynamadığını da söylemek gerekiyor” diye konuştu.

DERİN BİR MAKAS VAR

Sadece marketlerin düzenli olmasının yetmeyeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, “Üretici ile tüketici arasında sebze ve meyve fiyatlarında derin bir makas olduğunu da görmek lazım. Biz hal esnafımıza yükümlülük getirirken aynı zamanda onları teşviklerle desteklemek istiyoruz. Bütün yükü esnafa yüklemek istemiyoruz. Sadece marketlerin de düzenli olması yetmez aynı zaman da pazar yerlerinin de standarda uygun olarak düzenlenmesi noktasında projeler üzerinde çalışıyoruz. İnşallah referandumdan sonra bu noktadaki projelerimizi kamuoyuyla daha detaylı bir şekilde paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

BİR SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

Suriye’de önceki gün yaşanan kimyasal saldırıya da değinen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin kaderinin yeniden yazılacağı bir referandum oylamasını 16 Nisan’da gerçekleştireceğiz. İnşallah sizlerin kararıyla ve milletimizin onayıyla da 16 Nisan’da yeni bir Türkiye oluşturma adına anayasa değişikliğine ‘evet’ diyeceğiz. Biz neden bu anayasa değişikliğini gündeme getirdik? Biz istedik ki Türkiye yanı başımızdaki bir Suriye ve Irak olmasın. Her türlü terör saldırısıyla mücadele eden Türkiye’nin bölgede güçlü bir yönetime sahip olması lazım. Bu coğrafyada, bu bölgede lider bir Türkiye olması lazım. Daha dün Suriye’de kimyasal silah kullanılarak bir insanlık suçu, bir savaş suçu işlendi. Bu insanlık ve savaş suçunu nefretle kınıyoruz. Elbette ki yapanlar hesabını vermeli. Birleşmiş Milletler Adalet Divanı bu noktada gücünü göstermeli, harekete geçmeli ve bunu yapanlardan hesap sormalı. Çünkü bu normal savaş hukuku çerçevesinde cereyan eden bir olay değil. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara herhangi bir ayrım yapmadan bütün orada ki insanlara karşı işlenmiş bir suç. Dolayısıyla bunu mazur görmek ve göstermek hiçbir akıl sahibine ve hiçbir devlete yakışmaz. İşte biz bunun için bir birimizle uğraşmamak için, Türkiye’nin enerjisini sen, ben, öteki diyerek, kamplaştırarak, boşa harcanmaması için yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Geçmişte insanları ötekileştirerek, insanları ‘Kürt-Türk, Alevi-Sünni’ diye kamplaştırarak ayrıma gittiler, hatta 15 Temmuz’da eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’de de bir iç karışıklık ve bölünmeye yol açacak bir sürece girilmiş olunacaktı. O gün darbeye ‘dur’ dediniz, inşallah 16 Nisan’da da milletin hakimiyeti ve iradesi için ‘evet’ diyeceğiz.”













MUTLU SARIGÜL