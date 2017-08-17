Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 17 Ağustos 2017 tarihine sona erecek banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı ile ilgili açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler dikkate alınarak uygulamaya geçiş tarihi 31 Aralık 2017 olarak belirlendiği bildirildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun Şubat 2017’de aldığı bir karar ile Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için bankalarca kart hamilinin onayının alınması şartı getirilmiştir. 17 Ağustos 2017 tarihine kadar da bankaların müşterilerine dönüş yaparak taleplerini toplaması için süre verilmiştir.17 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamlanması beklenen kart hamillerinin taleplerinin alınması işlemleri için bankaların müşterilerine çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı ancak, tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün aldığı bir karar ile uygulamaya geçiş tarihi 31 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

İHA