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“SUR YAPAN İLK BELEDİYEYİZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eskimalatya’da bulunan Kale Surları’nda incelemede bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında gösterdikleri hassasiyeti, Kale Surları’nın da ayağa kaldırılması noktasında aynı hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

“SUR YAPAN İLK BELEDİYEYİZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Eskimalatya’da bulunan Kale Surları’nda incelemede bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında gösterdikleri hassasiyeti, Kale Surları’nın da ayağa kaldırılması noktasında aynı hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:40
“SUR YAPAN İLK BELEDİYEYİZ”

Türkiye’de ilk sur yapan Belediye’nin Battalgazi Belediyesi olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Battalgazi'yi tarif ederken Anadolu'yu Anayurt yapan medeniyetler merkezi ve destan şehri diyoruz. Bu surların ayağa kaldırılması noktasında Türkiye'de ilk olarak bir ilçe belediyesi sur yapıyor. Buralardaki yerlerin kamulaştırılması, röleveleri, restorasyon projeleri ve yapı projesi Battalgazi Belediyesi tarafından yapılarak 550 metrelik surlar da Battalgazi Belediyesinin kendi teknik kontrolü ile ihalesi çerçevesi içinde yapılarak bu surların ayağa kaldırılması ve kültürel mirasımıza karşı sorumluluk ve görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve hazını da bize yaşatmıştır. Bu destansı şehirde de destansı hizmetler yapmamız gerekirdi. Bu anlamda doğru ve dürüst çalıştığınız takdirde cenabı Allah onu bini bin eder. Bu surlarımızın da 2 bin 700 metrelik bölümün 550 metrelik kısmını kamulaştırdıktan sonra eski haşmetli dönemine kavuşturduk” diye konuştu. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaBATTALGAZİ BELEDİYESİSelehattin Gürkan
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