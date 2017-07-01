Atatürk Anıtı önünde bulunan yolda bank üzerine bırakılan çanta, polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe ve yayalara kapatıp güvenlik önlemi alındı. Haber verilmesi üzerine bomba imha uzmanları da bölgeye geldi. Şüpheli çanta üzerinde inceleme yapmak üzereyken çantanın sahibi olduğunu iddia eden üniversite öğrencisi İ. K., çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Polisler İ.K.’ya çantayı ne zaman unuttuğunu ve içinde ne olduğunu sordu. İ.K. çanta içinde spor kıyafetleri ve kişisel eşyaları olduğunu ve bir anlık dalgınlığına gelip unuttuğunu belirtti. Durum üzerine bir güvenlik görevlisi eşliğinde çantanın yanına gelen İ. K. çantayı teslim alarak içerisinde bulunan spor malzemelerini polise gösterdi. Çantasını teslim aldıktan sonra olay yerinden ayrılan İ.K., “Arkadaşlarımla sohbet ederken dalgınlığıma geldi, çantayı bankın üzerinde unutup kalktım. Cadde üzerinde yürürken çantayı unuttuğumu fark edip, tekrar geri döndüm. Çanta içinde spor kıyafetlerim ve kişisel eşyalarım var. Polisleri ve güvenlik önlemlerini görünce zaten birden panik oldum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ