Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi Sıtmapınarında bulunan polisevinin bir araçtan fotoğraflandığını gören polis ekipleri durumu 155 haber merkezine bildirdi. Bildirilen plakanın da emniyette kaydının olmaması nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilerek şüpheli aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şehir giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarındaki görevliler de şüpheli araç konusunda uyarıldı. Polisevine yakın bölgedeki tüm kapalı ve açık otoparklarda kontrol edilirken şüpheli araca rastlanılmadı. Polis kent genelinde şüpheli aracı aramaya devam ediyor.

İHA