04 Aralık 2017 Pazartesi

Sulamada yeni dönem

Malatya Doğanşehir Polat Sulaması Rehabilitasyon kapsamında, 3 bin 468 dekar tarım arazisinin orta ve yüksek basınçlı borulu sistem ile sulanması amacıyla ihale edildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:35
Sulamada yeni dönem

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan göletler ile birlikte suyun tarım arazilerine ulaşabilmesi için ‘Sulaması Rehabilitasyon kapsamında’ Doğanşehir Polat Mahallesi’nde bulunan tarım arazileri artık orta ve yüksek basınçlı borulu sistem ile sulanacak. Böylelikle su kaybının önüne geçilecek. Sulama kanallarının eskimiş ve artık kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile 3 bin 468 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

 

250 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK
  Yapımı devam eden sulama kanarlı ile ilgili bilgiler veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan borulu sulama sistemi taşınacak. Son sistemle taşınma ile birlikte elde edilecek önemli tarımsal gelir artışı ile başta yöre çiftçisi olmak üzere, bölge ekonomisi ve sonuçta ülke ekonomisi adına önemli sayılabilecek katkılar sağlanmış olacak. Proje ile birlikte 250 bin dekar arazi sulanmış olacak” diye konuştu.


TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Doğanşehir Polat Sulaması

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