Sulamada Tasarruf Lazım

Malatya’da suyla ilgili yatırımlar, sorunlar ve talepler dün Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Dün eski İl Özel İdare Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Aslan, ilçe belediye başkanları, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, ziraat odaları başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda ilk sözü Malatya Valisi Ali Kaban aldı. Malatya’nın en büyük sorunlarından olan suyla ilgili bir toplantı yapma ihtiyacı doğduğunu ifade eden Vali Kaban, DSİ Genel Müdürü Murat Acu’nun toplantıya katılarak bu konuyla alakalı hem bir sunum yapacağını hem de burada sorulacak sorunlara cevap vereceğini söyledi.

Malatya’nın en az yağış alan iller arasında yer aldığını ifade ederek sözlerine başlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dolayısıyla suyun hem tasarruflu hem de su kaynaklarının en iyi ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

SULAMA NOKTASINDA PROBLEMLERİMİZ VAR

Bakan Tüfenkci, “Malatya kayısı kenti ve kayısıyla ilgili ve diğer tarımsal ürünlerin sulama noktasında problemlerimiz var. Bu sıkıntılarımızı bizzat muhatabına iletme ve onların Malatya’yla ilgili bugüne kadar nasıl bir çalışma yaptıklarını bir sunumla hep beraber görüp eksikliklerimiz nelerdir, bu kaynaklara göre neler yapılabilir, hangi çalışmalarla kısa ve ortada vadede neler yapılabilir Sayın Genel Müdürümüz bizlerle paylaşacak” diye konuştu.

ÖDENEK SIKINTISI YAŞATMAYACAĞIM

Amaçlarının sadece bugünü atlatmak olmadığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu da, “Malatya’nın yatırımlarını gerek Bakanım gerekse vekilimin takibiyle ben hakikaten hassas bir şey var. Çok yoğun kayısı bahçeleri var. Amacımız sadece bugünü atlatmak değil. Yukarıda bir Kaynarca HES bulunmakta. Bu Kaynarca Barajı’nı yapmak gerçekten çok önemli. Kaynarca Barajı’nı, Medik Barajı’na regülasyonu sağlamak amacıyla çalışmaların bir an önce yapılmasını gerçekleştireceğiz. Konuyu Bakanımıza arz edeceğim, bedeli ne olursa olsun 300-400 milyon bunu mutlaka ayağa kaldırmamız lazım. Tabi su kaynaklarımız kısıtlı. Rehabilitasyonuna başladığımız sulamalarımız var. Çerkez yazının açık kanal olan bölümü var. Bunlar mutlak gerek buharlaşma yönünden, gerek aradaki su kaybı yönünden bizim biran önce buraları rehabilitasyonunu gerçekleştirmemiz lazım. Yazıhan’ın Rehabilitasyonu var. Şahnahan B-C kanallarına içme suyu sağlayacak firmaya ödenek problemi olmadığı şeklinde söyledim. Buraya ödenek sıkıntısı yaşatmayacağım. Orada bulunan pompa istasyonuna pompa siparişi verildi. Tabi bu şuanda bulduğumuz bir sistem, acil bulduğumuz bir sistem. Ama o Kaynarca Barajı’nın lisansının iptal olması bizim için bir ışık oluşturdu” şeklinde konuştu.

BÜTÜN PROGRAMLAR REVİZE EDİLDİ

DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Aslan’ın yatırımlarla ilgili sunumunun ardından soru ve taleplere geçildi. Sorunlar ve talepler dinlenildikten sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık ise, “Sulama ile ilgili yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerini Malatya’da konuşalım istedik. Aslında bu program daha önceden planlanan bir programdı. Erken seçimler ile birlikte bütün programlar revize edildi. Ankara’da Bakanımız Genel müdürümüz ve bürokratlarımızla birlikte çok geniş konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Özellikle Battalgazi bölgesinin sulama sorunlarını masaya yatırma imkanını bulduk. Bu toplantı seçim öncesi sizlerle sorunların konuşulması toplantısı değil. Daha öncesinden planlanmış ve sulamalar başlamadan önce bir araya gelelim istediğimiz bir toplantı. DSİ’nin bağlı bulunduğu orman ve su işleri Bakanlığımızın Malatya’mıza toplamda 1.67 milyar orman su işleri, 1.3 milyar da DSİ işlerinin yatırımı oldu. Çok önemli yatırım ve destekleri bakanlığımızdan aldık” ifadelerini kullandı.

ŞU AN SULAMALAR YAPILIYOR

Barajların sulama kanallarına verilmesi gerektiğini belirten Çalık, “Biz Recai Kutan Barajı’nın gövdesini 2013 yılında bitirdik. Turgut Özal Barajı’mızın gövdesini 2012 yılında bitirdik. Bizim en önemli talebimiz şu; bu çalışmaları gövde ile birlikte sulama ile yapmanız gerekmektedir. Sulama yapmadığınız takdirde, tarımla geçimini sağlayan Malatya’ya bir faydası olmuyor. Bu vesile ile acil bir şekilde gövdesi bitirilen barajlarımızın sulama kanallarına verilmesi lazım. Geçen Kale ilçesine gittiğimde bölge müdürümüzü aradım ve Kapıkaya Barajı’ndan sulamayı ne zaman vereceğiz dedim. Burada ki insanlarımızın hepsi haklı ve doğru söylüyorlar. ‘Gövde bitti biz gövdeye bakıyoruz, gövde bize bakıyor sulama yapamıyoruz’ dediler. Bölge müdürümüz 15 Mayıs’ta sulama yapalım dedi ve şu an sulamalar yapılmakta” söylemlerine yer verdi.

ÖRNEKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ

Ciddi çaba sarf ettiklerini dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Geçmişe baktığınız zaman Malatya’ya kazandırılan barajlar parmakla sayılacak kadardı. Örneklerini de söyleyebiliriz. Recai Kutan Barajı, Turgut Özal Barajı daha önce planlanan ama bir türlü yapılamayan ancak AK Parti’yle yapılan barajlardır. Yoncalı Barajı daha önce planlanan ancak iz bedelini aşamayan 17 yıl gibi uzun ve herkesin unuttuğu bir projeyi yine AK Parti hükûmetleri tarafından hayata geçirildi. Sulama kanalları keza projeleri vardı ama hayata geçme noktasında bir faaliyet yoktu. Hem biz bunların yapım sürelerini kısalttık hem de çoğaltarak çiftçimizin ve 81 milyon insanımızın hizmetine sunmuş olduk” diye konuştu.

BEYLERDERESİ BARAJI ÖNEMLİ

“Son zamanlarda sulama alanlarında çok ciddi adımlar attık, önemli değişikliklere imza attık” ifadelerini kullanan Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Sulama birliklerinin yönetimini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bıraktık. Ayrıca güneş enerjisinin sulamada kullanılması noktasında Enerji Bakanlığının ciddi anlamda engellenmesi vardı. Belli bir seviye megabaytın üzerine izin verilmiyordu. Şimdi onu da aştık. Bu noktada güneş enerjisini devreye sokma açısından önemli bir adım attık. Çünkü birçok yerde enerji problemi var. Beylerderesi Barajı önemli. Ama onun devamında Kadim Yeşilyurt’a giden çayın ıslahı noktasında bir proje vardı. Ödeneğin artırılarak, kazmanın vurulması noktasındaki çalışmaların hızlanması için ciddi bir beklentimiz var. Karababa Mahallesi’nin su problemini çözmemiz lazım. Ayrıca Malatya’nın kapalı sulama sistemine acilen geçmesi gerekiyor. Artık bu yetkiler de sizlerde olduğu için hızlı bir şekilde ne varsa yapılması lazım. Kaynak noktasında da bizim devreye girmemiz gerekiyor.”

busabahmalatya.com