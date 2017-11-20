Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden Yoncalı Barajı Sulama Tünel yapım işinde sona doğru gelindi. Yoncalı Barajı’nın temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde atıldı. 171 bin 150 dekar tarım arazisi suya kavuşacağı günü bekliyor.
Yoncalı Barajı’nın
31 KİLOMETRE KUZEYİNDE
Arguvan ilçesinin
SUYA KAVUŞACAK
Barajın bitmesinin ardından sulanacak yerler; Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli mahalleleri şeklinde, 17 bin hektar, (170 bin dönüm) arazide proje çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Baraj inşaatı ile birlikte 3 ünitenin eş zamanlı olarak bitirilmesi hedefleniyor. Yoncalı Barajı Arguvan ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazileri suya kavuşacak.
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