Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden Yoncalı Barajı Sulama Tünel yapım işinde sona doğru gelindi. Yoncalı Barajı’nın temeli, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından 27 Eylül 2014 tarihinde atıldı. 171 bin 150 dekar tarım arazisi suya kavuşacağı günü bekliyor.

Yoncalı Barajı’nın 9 kilometre 262 metre uzunluğundaki isale tüneli için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmesinin ardından giriş ağzı 427 metre , klasik tünelin 300 metresi tamamlandı ve tünel giriş portal imalatları ve tünel çıkış portal kazıları devam ediyor. 174 bin 90 dekar arazinin sulama şebekeleri için 44,05 kilometre ana kanal yapılacak.

31 KİLOMETRE KUZEYİNDE

Arguvan ilçesinin 31 kilometre kuzeyinde yapımına devam edilen Yoncalı Barajı bitmesinin ardından Arguvan ilçesi tarım arazilerini sulayacak. Yoncalı Barajı ile ekonomiye yıllık 80 milyar 378 milyon 917 bin 2 TL katkı sağlanacak. Ayrıca 3 bin 683 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Yoncalı Barajı’nın yapımı ile 125 milyon metre küp suyun depolanması hedefleniyor. Bölgede ilk kez yapımı devam eden baraj inşaatında; barajın, önyüzünün beton kaplı kaya dolgulu tipinde olacağı öğrenildi.

SUYA KAVUŞACAK

Barajın bitmesinin ardından sulanacak yerler; Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli mahalleleri şeklinde, 17 bin hektar, (170 bin dönüm) arazide proje çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Baraj inşaatı ile birlikte 3 ünitenin eş zamanlı olarak bitirilmesi hedefleniyor. Yoncalı Barajı Arguvan ilçe sınırları dâhilinde kalan 23 adet yerleşim yerinin mümbit tarım arazileri suya kavuşacak.

TAHİR ÖZÇELİK