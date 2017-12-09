Orman ve Su İşleri Bakanlığı Malatya Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına 2016 yılında başlanan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Darende´de 1 tesisin bulunduğu 7,7 milyar lira değerindeki 375 tesisin açılışını toplu olarak gerçekleştirmişti.

MALİYETİ 6 MİLYON TL

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından gölet inşaatının bitmesinin ardından, sulama şebekesi ihalesi yapıldı. DSİ tarafından, su ile birlikte tarımda çeşitliliğin artırılması amacı ile Malatya’da başlatılan projeler devam ediyor. Ayvalı Akpınar Deresi üzerine, kil çekirdekli kaya dolgu tipi gövdeye sahip gölet, yapımı tamamlanmasıyla su tutmaya başladığı öğrenildi. Kurak araziler için can suyu olacak gölet toplamda bin 690 dekar arazisi sulanmış olacak. Öte yandan göletin maliyeti ise 6 milyon 591 bin 522 TL olduğu belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK