Malatya'da geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan Boztepe Recai Kutan Barajı ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Malatya’da barajların sayısını, alternatif su kaynaklarını ve sulama projelerini artırmaya çalışan bakanlık bu çerçevede inşaatı devam eden Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması projesinde önemli aşamalar kaydetti. DSİ, projede yüzde 67 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. Toplam 120 bin dekar alanı sulayacak projenin cazibeli 92 bin 300 dekarını bu sulama mevsimine yetiştirecek olan DSİ, 28 bin 300 dekarlık terfili sulama şebekesini ise 2017 sonuna kadar hizmete almayı hedefliyor.

EN BÜYÜK KELEBEK VANALAR

Proje tamamlandığında 120 bin 600 dekar zirai arazinin modern sulama teknikleri ile suya kavuşturulacağını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması en önemli özelliği vanaların imalatı tamamlandığında Türkiye’deki sulama projelerinde şimdiye dek kullanılacak en büyük kelebek vanalar olmasıdır” dedi.

MALATYA’DA ÖNEM VERİYORUZ

Bakanlık olarak Malatya’da sulama yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Malatya ilinde sulamayla birlikte ciddi bir ürün patlaması olacak ve özellikle gıda ve gıdaya dayalı sanayi altyapısı yatırımcılarımız için daha da elverişli hale gelecektir. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 126 milyon lira olan bu proje ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 69 milyon lira katkı vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca proje ile 36 bin kişinin de istihdam edilmesi planlanıyor” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ