DSİ 9. Elazığ Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulama inşaatında tünel giriş ağzındaki DN 2000 CTP boru döşenmesi işinin devam ettiği öğrenildi. Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulama inşaatı projesinin tamamlanması ile birlikte 40 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacak.

6 MİLYON TL ÖDENEK

Kapıkaya Turgut Özal Barajı, Ankara’da düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayın aracılığıyla 12 Aralık 2012 tarihinde hizmete girmişti. Sulama kanalları projeleri halen devam eden Kapıkaya Turgut Özal Barajı sulaması için 6 milyon TL ödenek hazırlandı.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 90

Barajın ana boru hattında muhtelif çap ve Atü’de 25 milyon 9 bin 62 metre CTP boru, yedek boru hatlarında muhtelif çap ve Atü’de 68 milyon 505 bin 53 metre PE boru ve bin 192 metre tünel yapıldı. Tünel içerisinde çelik boru imalatlarının yapımı tamamlandı. 12 bin dekarın sulamaya açılması ile birlikte HDPE boru döşeme imalatlarının devam ettiği öğrenildi. Yapılan tüm bu işlerle beraber inşaatta gelinen nokta ile fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 90 seviyesine ulaştığı ifade edildi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Basınçlı borulu sulama tipinde inşa edilen sulama tesisinde imalatların tamamlanmasıyla 40 bin dekar tarım arazisi, Kapıkaya Turgut Özal Barajı sayesinde suya kavuşacak. Proje ile milli ekonomiye yıllık 24 milyon katkı sağlaması, 624 bin 43 TL net gelir artışı sağlanması ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi. Sulama kanalının bitmesi ile barajın toplam maliyetinin 56 milyon 519 bin 935 TL tahmin edildiği ifade edildi. Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nın toplam uzunluğu ise; ana boru hattı boyunun 29 bin 416 metre , toplam sulama suyu şebekesi uzunluğunun 136 bin 871 metre ve tünel uzunluğunun ise bin 192 metre olduğu açıklandı.

SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Malatya’da hayata geçirilecek modern sulama tesisleri ile birim alandan elde edilecek önemli tarımsal gelir artışı ile başta yöre çiftçisi olmak üzere, bölge ekonomisi ve sonuçta ülke ekonomisi adına önemli sayılabilecek katkılar sağlanacak. Sulama projeleri ile Malatya çiftçisi son yılların en büyük yatırımı ile kucaklaşacak ve sulama suyu sorunu büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.

13 YILDA 6 SULAMA TESİSİ

Edinilen bilgilere göre, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana Malatya’da inşa edilen sulama tesisleri için 1 milyar TL harcandı. Son 13 yılda 6 adet sulama tesisini tamamlayarak 233 bin 370 dekar zirai araziyi sulamaya açan DSİ Genel Müdürlüğü, Malatya’da yılda 140 milyon TL gelir artışı sağladı. 2019 yılı sonuna kadar 7 adet sulama tesisinin daha tamamlanacağı Malatya’da, 190 bin 890 dekar arazi suya kavuşturulacak ve yılda 108 milyon TL gelir artışı sağlanmış olacak.









TAHİR ÖZÇELİK