Orduzu Sulama Kooperatifi Başkanı Cumali Ekin, yeni sezona şimdiden hazırlandıklarını belirterek, “Orduzu genelinde kapalı sisteme dönüştürme planlamasıyla başlattığımız sulama sistemi için projeye ayrılan ödeneğin yetersizliğinden dolayı bazı bölgeleri kapalı sisteme dönüştüremedik. Öyle olunca da yer yer su israfını engelleyemedik. Geçen dönem suyun azlığından, yağışların eksikliğinden dolayı sıkıntılı günler yaşadık. Aynı sıkıntıların yaşanmaması için yeni sezona daha hazırlıklı girmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda kapalı sisteme dönüştüremediğimiz bölgelerin kanallarını da yeraltına alıyoruz. Sulama sezonuna daha uzun bir süre var. Çalışmalara erken başlamamızın nedeni, çiftçilerimize uzun bir süre kazandırmaktır. Bu süre içerisinde çiftçilerimiz bahçelerine kapalı sisteme uyumlu boru ve fıskiyelerini döşeyerek sezona hazır hale getireceklerdir” şeklinde konuştu.

KAZMA VE KÜREKLE UĞRAŞILMAYACAK

“Artık çiftçilerimiz, kazma ile kürek ile uğraşmıyor. Kanal su kaçırıyor, su kesildi diye bir sorun yaşamıyor. Akşam fıskiyelerini açıyor, sabaha kadar bahçesini çaba sarf etmeden sulayabiliyor. Ya da gündüz suluyorsa, fıskiyelerini açıyor, bir gölgeye çekilerek istirahat ediyor veya başka bir işine bakıyor. Mahalle sakinlerimizin rahatlığı ve huzuru bizi de mutlu ediyor” diyen Başkan Ekin, bu yıl yağışsız geçen havanın kendisini korkuttuğunu sözlerine ekledi.



İHA