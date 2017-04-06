Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan Karakaya Baraj Gölü 1. bölge, 2. bölge, 4.bölge ile 6. bölgede bulunan sulak avlak sahalarının ihalesine İl Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu başkanlığında yapıldı. İhalede Müdürlük koordinesinde su ürünleri avcılığı amacıyla başvuruların alındığı bölgenin, öncelikli olarak o bölgede kurulan, su ürünleri üretim ve pazarlamasını yapan kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine 5 yıllığına kiraya verileceği sulak alanlar, kurulan komisyonla hak sahiplerine verildi.

AVLAK SAHALAR BELİRLENDİ

İhalenin ardından açıklamada bulunan İl Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu,1.2.4 ve 6 bölgede yapılan sulak alanların ihalesi ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan ihale ile balıkçılarımızın avlak sahaları belirlenmiştir. Yapılan bu ihalenin hayırlı olmasını diliyor, tüm balıkçılarımıza bol ve bereketli sezonlar geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.







TAHİR ÖZÇELİK