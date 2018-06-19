SUİKASTİN KURŞUN İZLERİ

2. ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in terör örgütleriyle amansız mücadeleyi sürdürdüğü günlerde Kilis'teki Taktik Komuta Yeri misafirhanede kullandığı istirahatgahına saldırının detayları şöyle:

“Temel'e, birliği denetleme çalışmaları sırasında istirahat etmesi için Komutan Misafirhanesi tahsis edildi. Otomatik silahla yapılan ve Temel'i hedef alan saldırıda kurşun misafirhanenin çatısını delerek yatağının hemen yanında odanın zeminine çarparak yere düştü.”

TERZİ’NİN MESAJLARI

Öte yandan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan ve ölen darbeci General Semih Terzi'nin darbe girişimini organize ettiği telefon mesajları ortaya çıktı. Terzi'nin mesajları Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın dosyasına girdi.

Aralarında eski ÖKK Harekat Şube Müdürü Kurmay Albay Ümit Bak'ın da bulunduğu 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında yer alan bilgiye göre Silopi'de bulunan Terzi, Ankara'ya meşru bir amaç için geldiği izlenimi yaratmak için 13 Temmuz'da eşi Nazire Terzi'ye, "Nursel Hanım'ı (Zekai Aksakallı'nın eşi) ara, annemin hasta olduğunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste" mesajını gönderdi.

15 Temmuz 2016'da Ankara'ya gelmek için izin alan Terzi, aynı gün 16. Tabur Komutanı Volkan Yaman ve 12. Tabur Komutanı Fatih Sahin ile görüşerek, "Yeni göreviniz hayırlı olsun, görevlere her zaman hazırlıklı olun" talimatı verdi.

AKSAKALLI'YI DERDEST EDİN

Silopi'den Ankara'ya gelecek ÖKK personeli ve intikali sağlayacak uçağın hazır olup olmadığı konusunda bilgi alan Terzi, Zekai Aksakallı'nın derdest edilemediğini mesaj yoluyla öğrenip sanıklardan eski Binbaşı Fatih Şahin'e bu konuyu takip etmesi talimatını verdi.

Ümit Bak'a, "Bozdemir'le (Zekai Aksakallı'nın emri doğrultusunda ÖKK'ye intikal eden Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir) görüştüm, biliyor ve el koymaya geliyor. Israrla dön dedim. İçeri almayın ya da tutuklayın, bizim cezaevine koyun" emrini veren Terzi, Kurmay Binbaşı Yıldıray Yılmaz'a da "Yıldıray, güvendiğin adamlara da haber ver birlikte toplanın" mesajı attı.

"ADAM UYANDI" KARŞILIĞINI VERDİ.

Terzi, telefonunda "Ahmet Otal R" adıyla kayıtlı eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal ile dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi planını da görüştü. Silopi'den Temel'i derdest etmek için helikopterle gönderdiği ekibi Van'da kimsenin karşılamadığını belirten Terzi'ye, Otal, "Adam uyandı" karşılığını verdi.

Temel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de "Apoletlerini sökeceğim" şeklinde ifadeleriyle hedefi olmuştu.

SOYSAL'A YALAN MESAJ

Semih Terzi, Zekai Aksakallı'nın emri üzerine Özel Kuvvetler Harekât Üssü'nün komutasını devralmak üzere Türkiye'ye gelen Tuğgeneral Halil Soysal'a da "Halil Paşam Genelkurmay'dan mesaj emri geldi, Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmam emredilmiş. Siz Selahaddin'e dönün ve talimat bekleyin" mesajı attı.

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