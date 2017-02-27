Suç ve şiddet mağdurları için 'Adli Görüşme Odası' kuruldu
Malatya Adliyesinde, özellikle suç mağduru çocuk ve şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla ‘Adli Görüşme Odası’ hazırlandı.
27 Şubat 2017 Pazartesi 19:35
Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığı'nın stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Malatya da Adli Görüşme Odası´ kuruldu. Bu kapsamda Malatya Adliyesi 4'inci katta 2 oda, 'Adli Görüşme Odası' olarak hazırlandı. Teknik donanım ve duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) sahip odalarda, özellikle çocukların adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar da konuldu.
Hazırlana odaları hakkında bilgi veren Adli Görüşme Odası Sorumlu Savcısı Kemal Uslu,
bu odaların kırılgan grupların ifadelerinin alınmasına yönelik oluşturulduğunu söyledi. Savcı Uslu, “Mağdur çocuklar suça sürüklenen çocuklar ayrıca cinsel suç mağdurlarına ifadelerinin artık burada alınacak. Burada bir ev ortamı oluşturmaya çalıştık. Burada daha sosyologlar ve psikologlar huzurunda daha rahat bir şekilde ifadeleri alınacak. 3 Nisan itibari ile Adli Görüşme Odaları Malatya da faaliyete geçecek. Çocuklar artık mahkemelerde ve savcı huzurunda bulunmayacak. İfadeleri bu odalar da alınacak” şeklinde konuştu.
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