Suç HDP’ye oy verenlerde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, dün bir basın açıklaması yaparak 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerini değerlendirdi. İl örgütünde yapılan ve CHP Malatya Milletvekili adayları ile partililerinde bulunduğu basın açıklamasında konuşan Başkan Kiraz, 2 seçimi geride bıraktıklarını ifade etti.

“SAYGI DUYUYORUZ”

Adil olmayan bir seçimi geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Kiraz, “Şunu söyleyelim her zaman olduğu gibi her seçimden sonra söylediğimiz gibi halkımızın vermiş olduğu karara sonuna kadar saygı duyuyoruz. Birçok seçimde olduğu gibi adil olmayan haksız rekabetin olduğu bir seçimi geride bıraktık. Bir tarafta devletin, belediyelerin bütün imkânlarını kullanan bir tarafta da kendi imkânlarıyla seçim kampanyası yürüten bir durumdaydık. Tüm bu duruma rağmen Malatyalıların AK Parti’yi önemli ölçüde cezalandırdığını görüyoruz. Ama bu cezalandırma yeterli değil. Son seçimlere göre 50 bin civarında insan AK Parti’ye oy vermemiştir. Dolayısıyla ak parti Malatya’da ciddi şekilde cezalandırılmıştır. Cumhuriyet halk partisi tüm imkânsızlıklara rağmen bütün Malatya’yı kucaklayabilecek bir Malatya partisi olabilecek bir anlayışı Malatyalıların önüne koymuştur” diye konuştu.

“BEKLENTİMİZ DAHA FAZLA VEKİL ÇIKARTMAKTI”

82 bin civarında oy aldıklarını belirten Başkan Kiraz, “Cumhuriyet Halk Partisinin Malatya’da bütün ilçelerde oyunu bir önceki seçime göre arttı. Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız 110 bin civarında Millet ittifakının toplamı kadar oy aldı. Milletvekili seçimlerinde de bir önceki seçimlerde olduğu gibi önemli bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. 82 bin civarında oy aldığımız gözüküyor. Bu bizim için yeterli değil. Bizim beklentimiz Malatya’dan daha fazla milletvekili çıkarmaktı. Meydanlarda HDP’nin baraj sorunu yok. Onun için oyunuzu böyle bir kaygıyla ‘HDP’ye vermeyin, partinize oyunuzu verin’ dedik ama HDP’ye oy vermiş vatandaşların bizim ikinci milletvekilini engellediğini çok açık net görebiliyoruz” söylemlerine yer verdi.

GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Hiçbir seçimin kendileri için başlangıç ve bitiş olmadığını söyleyen Başkan Kiraz, “Demokrasi bir futbol maçı gibi değerlendirilmemeli. Yendin 3 puan aldın ya da yenildin 0 sıfır puan aldın gibi bir sonuç yok demokrasilerde. Demokrasilerde halk görev verir birine iktidar olma görevi verir bir diğerine muhalefet olma görevi verir. Bize de ana muhalefet partisi olma görevi hem Malatya’da hem de Türkiye de verilmiştir. Ana muhalefet görevi gereği neyi gerektiriyorsa bunun gereğini yerine getireceğiz. Geçen dönem olduğu gibi hak, hukuk, adalet mücadelesini bu dönem daha yüksek sesle sürdüreceğiz. Hiçbir seçim bizim için bir başlangıç veya bitiş değildir. CHP politikalarını bir seçimden bir seçime belirleyen siyasi bir parti değildir. Bu ülkede 93 yıldır kurulmuş olan ve bu ülkenin bütün değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin birliğine bütünlüğüne sahip çıkan bu ülkede önemli değerleri savunan bir siyasi partidir. Bizim mücadelemiz hangi noktada vatandaş hangi sorumluluğu vermişse o sorumluluğun bilincinde olarak görevimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AĞBABA ONUR KAYNAĞIMIZ OLDU

“Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce önemli bir performans göstererek bütün cumhurbaşkanı adaylarına ve bütün siyasilere örnek olabilecek bir çalışma performans ortaya koymuştur” diyen Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Psikolojik sınır olan yüzde 30’un üzerine bizi taşımıştır. Ben birlikte çalıştığım herkese yürekten teşekkür ediyorum. Malatyalıların tümüne oy versin veya vermesin seçimde bize katlandıkları için teşekkür ediyorum. Bütün Malatyalılara bu huzur ortamını bize sağladıkları için, bütün partilere bu demokrasi ortamını sağladıkları için daha huzurlu bir ortamda seçimimizi yapmamızı sağladıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüze konulan umudu ya da yakalamış olduğumuz umudu büyütmeye devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki süreçlere hep birlikte taşımaya çalışacağız, taşıma gayreti içinde olacağız. Malatya’da yine bir milletvekilimiz var. Geçen dönme Malatya’nın sesi soluğu oldu. 7 yıldır Malatya’ya en iyi şekilde temsil etti. Onur kaynağımız, gurur kaynağımız oldu. Partimizde genel başkan yardımcısı oldu. Bugün tekrar Malatya milletvekili olarak partimiz adına seçildi. Veli Ağbaba’ya başarılar diliyoruz.”

busabahmalatya.com