Büyükşehir, Malatya için var olan riskleri belirlemek amacıyla mikro bölgeleme çalışmaları yürütüyor. Kentte yürütülen jeolojik etütlerle raporlar ve haritalar çıkartılıyor. Bu çalışmalarla, doğal afet tehlikeleri ve yerel zemin sorunlarını belirlemek, mekansal alanların seçiminde klavuz niteliği taşıyan yerleşime uygunluk kriterlerini ortaya koymak amaçlanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, Malatya’nın birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "İlimiz büyükşehir oldukta sonra il bazında hızlıca imar çalışmalarına başladık, 50 bin ölçekte çevre düzeni planı, 25 bin ölçekte nazım ilan planı ve 40 bin hektar alandada 5 binlik ve binlik alna çalışması başladık” diye konuştu. Malatya’nın birinci ve ikinci derecede deprem kuşağında olduğunu belirten Yiğit,”Malatya’da ilk defa mikrobölgeleme sistemiyle 23 bin hektarlık alanda jeolojik haritalarının tamamlandık ve toplamda 39 bin sondaj yapıldı ve haritalar şuan elimizde bu haritalar üzerinde imar planlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu. Şuan Malatya merkezde aktif fay hattı bulunmadığını ifade eden Yiğit,”Sürgü’de şuanda aktif bir fay hattımız var ve dinamiktir, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor bununla ilgili tempon bölgeler oluşturuldu dermeme hazırlıklı depreme önlemli imar planları yapıyoruz” ifadelerini kullandı Malatya’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Yiğit, "Malatya’da iki şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yapıyoruz bunlarda bir tanesi TOKİ ve büyükşehir belediyemizin ortak yaptığı çalışmalar bunlar beydağı kentsel dönüşüm çalışması. Diğer çalışmamız ise müteahhitler tarafında dönüşümü yapmaya çalışıyoruz ve bu şekilde nitelikli yapılar elde edeceğiz" diye konuştu.

İHA