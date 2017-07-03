Su Altı Arama Kurtarma ekiplerine çalışmaları için tesis imkanı sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Didim’deki Polis Eğitim Merkezi’nde düzenlenen son dönem kampına, Ankara’nın yanı sıra Malatya, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin su altı arama kurtarma ekipleri katıldı.

TEKNİK VE TEORİK UYGULAMALAR YAPILDI

10 günlük eğitim programına Emniyet Özel Harekat Müdürlüğü’nden 5, Ankara İtfaiyesi’nden 9, Malatya İtfaiyesi’nden 7, Eskişehir İtfaiyesi’nden 6 ve Aydın İtfaiyesi’nden 6 su altı arama kurtarma uzmanı katıldı. Eğitim süresince temel dalış becerileri, dalışta seviye yükseltme, su altı navigasyon, su altı arama kurtarma teknikleri ve becerileri teorik ve uygulamalı olarak defalarca tekrarlandı.

İHA