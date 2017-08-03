Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyonda biriken kirli suları İleri Teknoloji Arıtma Tesislerinde arıtarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Sulamanın yapıldığı yaz aylarında kanalizasyon boruları kırılarak yapılan sulamalar insan sağlığına tehdit ediyor. Kanalizasyon borularının kıranlar devlet malına zarar veriyor” ifadelerine yer verildi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR!

MASKİ tarafından yapılan açıklamanın devamında özetle şunlar kaydedildi:

“Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yenileyen MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kanalizasyon kollektör borularını arıtma tesisine bağlayarak kirli sular arıtılıyor. Böylece çevre ve insan sağlığı korunuyor. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda kanalizasyon kollektör hatları kırılarak bağ bahçe sulamak için pis suyun kullanıldığı tespit edildi. MASKİ ve Jandarma ekipleriyle bölgelerde düzenli olarak takipler yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Yapılan takipler sonunda kanalizasyon borularını kıranlar hakkında savcılığa başvuru yapılarak gerekli hukuki işlemler başlatıldı. Kanalizasyon borularını kırarak sulama yapan kişilere ayrı ayrı gerekli ceza müeyyide uygulanacak. Aynı zamanda Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğüne de tutulan tutanakları bildirerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacak.

AĞIR CEZAİ MÜEYYİDELER KESİNLİKLE UYGULANACAK

Atık su arıtma tesislerine giden kanalizasyon borularının kırılarak bahçe sulamada kullanılması için ağır cezai müeyyide uygulanacak. Bu kapsamda çevreye zarar verecek atıkları toprağa kasıtlı olarak vermenin altı aydan iki yıla kadar hapis cezası, kanunlara aykırı olarak veya önlemler almadan atıkları toprağa vermenin 50 bin 975 Türk Lirası idari para cezası ve bina, tesis veya eşyaya zarar verilmesi durumunda bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Kanalizasyon boruları kırarak yapılan sulamalar insan sağlığı için çok zararlı. Çocuklarımızın sağlığı için gereken bütün uygulamaları yapacağız. Kanalizasyon atıklarıyla yapılan sulamalar hem çevre temizliği hem de halkımızın sağlığı için ciddi tehlike arz etmektedir. Kanalizasyon suyu ile yapılan sulamalarda tarım ürünlerinden kaynaklı enfeksiyonel hastalıklar meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın bu noktada hassasiyetle durmaları gerekiyor.”

HABER MERKEZİ