Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yetkililerden sulama suyu ve Karakaya Barajı’na bir köprü yapılmasını istiyorlar. Yaz aylarında kuraklık çektiklerini ve hemen yanlarında bulunan barajın suyundan yararlanamadıklarını belirten Muhtarı Ramazan Şener ve mahalle sakinleri BUSABAH’a konuştular.

Vatandaşların talepleri olduğunu ve bu konuda haklı olduklarını ifade eden Battalgazi Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, kendilerinin su sıkıntısı çekerken 3 kilometrelik mesafede bulunan Karakaya Barajı’nda suyun boşuna aktığını ileri sürdü.

VERİLEN VAAT YERİNE GETİRİLMEDİ

Karakaya Barajı’ndan kendilerine su verilmesini isteyen Muhtar Şener, “Barajda su seviyesi çok fazla. Ancak biz burada vatandaşlar olarak sulamaya suyu sıkıntısı çekiyoruz. 7-8 yıl önce Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanıydı. Malatya’ya geldiğinde ‘Barajdan Alibaba dediğimiz yere su vereceğiz’ dedi. Fakat ne hikmetse bu vaat yerine getirilmedi. Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızdan istirhamımız, barajdaki sudan Alibaba’nın faydalanılmasıdır. Çünkü devletimiz artık çok büyük bir devlet. Buraya harcanacak para da devletimiz için büyük bir para değil” diye konuştu.

BU YIL KURAKLIK YAŞANABİLİR

İleride olası bir kuraklık yaşamak istemediklerini belirten Muhtar Şener, “Biz bundan 3-4 yıl evvel bir kuraklık geçirdik. Bu kuraklıktan dolayı vatandaşlarımız sebzesini, ağacını kanalizasyon borularını kırarak suladılar. O zamanlar yine baraj vardı ve biz bundan yararlanamadık. Yine aynı felaketin olmaması için biz su istiyoruz. Bu yıl yine kuraklık yaşanabilir. Biz Devlet Su İşlerinde yaptığımız toplantıda Su İşlerinin yetkilileri bize yoncanın, yulafın, sebzenin ekilemeyeceğini, suyun çok az olduğunu, sadece ve sadece meyve ağaçlarına su verebileceklerini söylediler. Biz bu yüzden acilen Karakaya Barajı’ndaki suyun Alibaba mevkiine de bir an önce verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

BURASI ÇOK HAREKETLİ BİR MERKEZDİ

Ayrıca bir köprü istediklerini de kaydeden Muhtar Şener, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız bir köprü de istiyor. Karakaya Barajı yapılmadan önce Sivas yolu bizim Eskimalatya’nın içerisinden geçiyordu. Tabi ki bu durum esnaflarımızın yararına oluyordu, ticaret gelişmişti. Burası çok hareketli bir merkezdi. Karakaya Barajı’ndan dolayı bu durum ortadan kalktı. Sadece mahalleliler birbirinden alışveriş yapmaya başladılar. Bunda dolayı biz devlerimizden Hasırcılardan karşı tarafa bir köprü yapılırsa, Eski Malatya yolu yine açılır ve buranın ticareti tekrar canlanır.”

SADECE BİR KANAL YAPILACAK

Her zaman kuraklık tedirginliği içerisinde olduklarını belirten Niyazi Şahin isimli vatandaş, “Biz sulama suyu çekileceğinden korkuyoruz. Şu sıralar sedir dikme zamanı. Birçok alana sedir diktik. Ancak ileriki zamanlarda kuraklık olacağı tedirginliği içerisindeyiz. Geçmiş zamanlarda bunun örneklerini yaşadık ve susuzluk çektik. Aynı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için biz yetkililerden Karakaya Barajı’ndan bizlere su vermesini istiyoruz. Sadece bir kanal yapılacak. Fazla bir masraf olacağını düşünmüyorum. Bu yönüyle de bizler her yıl kuraklıktan korkmayacağız” ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİMİZ BÜYÜR

Vatandaş olarak yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Zekiye Yıldırım isimli vatandaş ise, “Bizler çok şey istemiyoruz. Karakaya Barajı’ndan Eskimalatya’ya su verilmesini istiyoruz. Çünkü gerçekten yaz aylarında problem yaşıyoruz. Artık suyla ilgili bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Ayrıca, baraj üzerine bir köprü yapılsa buradaki ticaret hacmimiz büyür. Yoldan geçen araçlar bizlerden bir şey satın alsalar, bizler için çok iyi olur. Bizler vatandaş olarak yetkililerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.





MUTLU SARIGÜL