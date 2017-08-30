13 YIL İÇERİSİNDE
Malatya’da13 yıl içerisinde 1,15 milyar TL yatım yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığının, 2017 yılında da yatırımlarına devam edeceği öğrenildi. 2017 yılda baraj sulaması, gölet ve sulamaları planlama ve mühendislik hizmetleri, taşkın koruma tesisi ve Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Barajı ile Kale Ürüsnü Barajı’nın inşaat ve mühendislik hizmetlerinin yıl sona kadar bitirilmesi hedefleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde devam eden Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Barajı 1,11 milyon m3 su hazneli baraj ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Kale Ürüsnü Barajı ise Urisniye Deresi üzerinde yapılacak olan Kale-Ürüsnü Barajı ile Kale ilçesine ait 9 bin 560 dekar zirai arazinin cazibe ile sulanması hedefleniyor.
MÜNBİT TOPRAKLAR SULAMAYA AÇILIYOR
DSİ, Malatya’da tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 233 bin 50 dekar arazi suya kavuştu. Bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma ile tarım üreticisine yaklaşık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi. 2017 çalışmaları kapsamında Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 12. Sondaj Şube Müdürlüğünce Malatya Akçadağ ilçesinde araştırma amaçlı su sondaj çalışmaları 2. kuyuda devam ettiği belirtildi.
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