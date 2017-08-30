Çat ve diğer barajlarda yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçelerde sondaj ile su bulunacak.

Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri başta olmak üzere Malatya genelinde yaşanan kuraklık sorununa acil çözüm olarak, Çat Barajı’nda geçici düzenleme yapıldı. DSİ yüzde 8 seviyesinde su bulunan Çat Barajı’ndan 18 Ağustos itibari sulama kanallarına su vermeye başlandı. Barajdan pompajla 7-10 milyon metre küp suyun alınarak sulama kanallarına aktarımı gerçekleştirilirken DSİ, yer altı su kaynaklarını değerlendirecek. Edinilen bilgilere göre, DSİ tarafından Topsöğüt ilçesinde 11 adet sondaj kuyusu vuruldu.

13 YIL İÇERİSİNDE

Malatya’da13 yıl içerisinde 1,15 milyar TL yatım yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığının, 2017 yılında da yatırımlarına devam edeceği öğrenildi. 2017 yılda baraj sulaması, gölet ve sulamaları planlama ve mühendislik hizmetleri, taşkın koruma tesisi ve Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Barajı ile Kale Ürüsnü Barajı’nın inşaat ve mühendislik hizmetlerinin yıl sona kadar bitirilmesi hedefleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde devam eden Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Barajı 1,11 milyon m3 su hazneli baraj ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Kale Ürüsnü Barajı ise Urisniye Deresi üzerinde yapılacak olan Kale-Ürüsnü Barajı ile Kale ilçesine ait 9 bin 560 dekar zirai arazinin cazibe ile sulanması hedefleniyor.

MÜNBİT TOPRAKLAR SULAMAYA AÇILIYOR

DSİ, Malatya’da tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 233 bin 50 dekar arazi suya kavuştu. Bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma ile tarım üreticisine yaklaşık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağlandığı belirtildi. 2017 çalışmaları kapsamında Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 12. Sondaj Şube Müdürlüğünce Malatya Akçadağ ilçesinde araştırma amaçlı su sondaj çalışmaları 2. kuyuda devam ettiği belirtildi.









TAHİR ÖZÇELİK