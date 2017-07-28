Malatya genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin genelinde maliyeti 175 milyon TL olan 800 kilometrelik altyapı çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda ekipler, kaptajdan gelen içme suyunu musluklara ulaştırmak ve kaliteli bir şekilde aktarmak için suyu kontrol altına alıp vatandaşları temiz suya kavuşturmayı amaçlıyor. Zaman zaman mahallelerde içme suyu hatlarında boruların kullanım ömrünü yitirmesi veya dış müdahalelerden kaynaklı arızalar oluştuğunu belirten MASKİ Genel Müdürlüğü, arızanın etkilediği mahallelerde arıza giderilene kadar su kesintisi yapıyor.

SMS İLE BİLGİLENDİRME

MASKİ, bu su kesintilerinden vatandaşların mağdur olmaması için sistemde numaraları kayıtlı olan abonelere SMS ile bilgi veriyor. İletilen mesajda, arıza sebebi, giderilme süresi ve hangi mahallelerin etkileneceği vatandaşlara bildiriliyor. Böylece arıza giderilene kadar vatandaşların önlem almaları sağlanıyor. SMS ile arıza ve su kesintisi bilgilerini almak isteyen vatandaşlar ise ALO 185 çağrı merkezini arayarak numaralarını sisteme kaydettirebiliyor. Malatya’nın sağlam içme suyu altyapısına kavuşması için çalışma yapılan Malatya’da, mahallelerde oluşan arızalar dışında su kesintisi yapılmıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Tek kaynaktan beslenen Malatya’nın su varlığını korumak ve gelecek nesillere aynı şekilde ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşları da uyardı. Bu noktada apartmanların ve araçların hortumla değil kova su ile temizlenmesi, halıların bol suyla yıkanmaması, evdeki bozuk muslukların tamir edilmesi, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam doldurulmadan çalıştırılmaması istendi.

HABER MERKEZİ