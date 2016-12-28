28 Aralık 2016 Çarşamba

Su kesintilerinin yaşandığı mahallelere itfaiye araçlarıyla su taşındı

Malatya’da yaşanan su sıkıntısından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri mahallelere itfaiye araçlarıyla su taşıd

28 Aralık 2016 Çarşamba 19:54
Su kesintilerinin yaşandığı mahallelere itfaiye araçlarıyla su taşındı
Suları akmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mahallelere itfaiye araçlarıyla su götüren Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasının kesintilerin ortadan kalkıncaya kadar süreceği belirtildi.
MASKİ tarafından yağışların azlığı ve alt yapı yetersizliği gerekçe gösterilerek suları sık sık kesilen mahalleliler itfaiye araçlarından su alabilmek için kuyruklar oluşturdular.
“Bu uygulama için teşekkür ediyoruz, ancak bu geçici bir çözüm”
Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına belediyenin itfaiye araçlarıyla yaptığı uygulamanın geçici bir çözüm olduğunu kaydetti.
Yiğit, su kesintilerine acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, “Suları günlerdir akmayan mahaller var. Bu konudaki şikayetlerimizi gerekli yerlere ilettik. Büyükşehir belediyemize bu uygulaması için teşekkür ediyoruz. Ancak bu geçici bir çözüm. Mağduriyetlerin daha fazla artmaması için sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.
İHA
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