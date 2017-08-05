05 Ağustos 2017 Cumartesi

Su kaynaklarımız tehlikede

DSİ verilerini inceleyen bir araştırma şirketi, Türkiye’de kullanılabilir yer üstü ve yer altı su potansiyelinin yılda ortalama 112 milyar metreküp olduğunu tespit ederken bu rakamdan 54 milyar metreküpünün her yıl tüketildiğini belirledi. Malatya’da da ciddi bir su sıkıntısının yaşandığı biliniyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:07
Su kaynaklarımız tehlikede

Araştırma şirketi, su kaynaklarının yaşadığı sorunlar ve kuraklaşma ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Yapılan incelemeye göre; bilinçsiz su tüketimi, yanlış su politikaları, insan etkisiyle kuruyan göller, küresel ısınma gibi birçok faktör medyada geniş yansıma buldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerini inceleyen şirket, Türkiye’de kullanılabilir yer üstü ve yer altı su potansiyelinin yılda ortalama 112 milyar metreküp olduğunu tespit ederken bu rakamdan 54 milyar metreküpünün her yıl tüketildiğini belirledi. Kullanılan su potansiyelinin 40 milyar metreküpü tarımda, 7 milyarı içme suyu ve 7 milyar metreküpü ise sanayide kullanılıyor.

SON 50 YILDA 3 VAN GÖLÜ BÜYÜKLÜĞÜNDE SULAK ALAN KURUDU

Küresel ısınma ve bilinçsiz tüketimler sonucunda dünyadaki su kaynakları her geçen gün tehdit altında kalıyor. Türkiye’de son 50 yıl içerisinde Van Gölü’nün üç katı büyüklüğünde sulak alan kurutuldu. Özellikle dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla tabii gölün tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Göl alanlarının birer birer yok olmasıyla beraber paralel olarak biyoçeşitlilik de yok oluyor. Doğanın bilinçsizce kullanımı sonrasında oraya çıkan küresel felaketler geçtiğimiz günlerde İstanbul’da da kendini göstermişti.

İHA

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