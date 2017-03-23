1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etti. İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek için ve içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu. Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurguluyor.

İHMALKARLIK

Bu anlamda, Dünya Su Günü kutlanırken, su sıkıntısı ile ilgili gerçek de tüm gerçekliği ile varlığını sürdürüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşan su sıkıntılarıyla beraber Malatya’da da bu sıkıntının var olduğu biliniyor. Özellikle son dönemde sık sık yaşanan su kesintileri vatandaşı çileden çıkarıyor. MASKİ’nin çalışmalarının bu noktada hız kazandığı ifade edilirken, geçmişten bugüne sirayet eden bazı ihmallerin olduğu da biliniyor.

MALATYA YAĞIŞ ALMADI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edilen bilgiye göre ise, Malatya, geçtiğimiz yıl Doğu Anadolu Bölgesinde en az yağış alan il oldu. Bu da doğrudan kentin su durumu ile ilgili gerçekleri göz önüne seriyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde “2015-2016 Su Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi” başlığı altında sunduğu rapordaki “Yağışlara göre bölgeler” analizlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili olarak, “Bölge yağış ortalaması 594,4 mm, normali 565,2 mm ve geçen yıl yağışı ise 510,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 5,2; geçen yıl yağışına göre ise yüzde 16,4 artış gözlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yağış alan istasyon Ardahan (946,6 mm), en az yağış alan istasyon ise Malatya’dır (405,1 mm)” şeklinde bilgiler yer alıyor.

İÇME SUYU ARANIYOR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili verdiği bilgilerde, “Bölgemizde 2015-2016 yıllarında yağışların yetersiz olması nedeniyle depolama tesislerimizde istenilen seviyede su depolanamamıştır. Konuyla ilişkin olarak Malatya ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlara kuraklık ile ilgili önlemlerin alınması için 6 Mart 2017 tarihi itibari ile yazılar gönderilmiştir. Mevcut içme suyu kaynağına alternatif olması açısından, Şiro Çayı’nın yan kolu olan Şilan Çayı üzerinde, Bölge Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan etüt neticesinde; uygun bir aks yeri tespit edilmiş olup su ölçümlerine başlanılmıştır. Su ölçümlerinin ardından, yeterli miktarda suyun bulunması halinde, Malatya ilinin içme suyu ihtiyacının Şilan Barajı’ndan temin edilmesi değerlendirilecektir” şeklinde ifadeler bulunuyor.

MALATYA KURAKLIĞIN ETKİSİNDE

Konuyla ilgili gazetemize konuşan TEMA Vakfı Malatya İl Temsilcisi Didem Gökçe de önemli yorumlarda bulundu. Gökçe, “Malatya TEMA olarak su ile ilgili bir çalışma yapmıyoruz ama ben hidrobiyolojide öğretim üyesi olduğum için söyleyeceğim şey şu: Aşikar ki iklim değerlendirilmesi açısından suda bir sıkıntı yaşanıyor. Yani her ne kadar yağışlı bir hava ya da kar yağışı olsa da; bunu uzun vadede düşünmek lazım. Ve uzun vadede maalesef bütün otoriterler, yani bilimsel kuruluşlar, kamu kuruluşları kabul ediyor ki, bulunduğumuz bölgede Türkiye kuraklığın etkisinde. Buna bağlı olarak su seviyelerinde, akarsu seviyelerinde, yer altı suları seviyelerinde büyük ölçüde düşüş var. Bu da yaşadığımız il Malatya’nın su sıkıntısıyla karşılaşmasına neden oluyor. Bunun paralelinde bu durum suyun az olmasına neden olduğu gibi ileride çok daha şiddetli su sıkıntılarının ve suya bağlı hastalıkların meydana gelmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Şimdiden böyle karanlık bir senaryo yok ama bilinen gerçek şu ki, iklim değişmesine bağlı olarak yağış rejimi değiştiği için Malatya kuraklığın etkisinde kalıyor” dedi.

BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ

Gökçe, sözlerini devamında, “Bu durumda su sıkıntılarına karşı su tasarrufunun önemini daha da pekiştiriyor. Halk olarak su kullanımı konusunda çok daha bilinçli olmak zorundayız. Bilinçli su tüketiminde bulunmak zorundayız. Çünkü su en değerli varlığımız” diye konuştu.













TÜRKAN YILDIZ