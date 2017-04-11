İcra ettiği sanat hakkında konuşan ve bu işlemleri yaparken büyük keyif aldığını söyleyen Yasin Burak Sönmez, “Ustam Yücel Özdemir’in Ankara’da kendi atölyesinde bir su kabağından yaptığı kuklalar vardı. O gün orada gördüğüm o kabak kuklaları bana ilham kaynağı oldu. Arkasında da kabak kukla geleneğini devam ettirmeye başladım. Yıllar öncesinde yine kabak kuklası yapan ustalar varmış fakat son dönemler de yapan ustalar kalmadı” diye konuştu.

BİR KUKLANIN YAPIMI 1 HAFTA SÜRÜYOR

Su kabağı hakkında bilgiler de veren Sönmez, “Su kabağının özelliği hem daha doğal hem de daha estetik, kullanışlı çok hafif bir malzeme oluşudur. Kendisine has yuvarlak bir görüntüsü var. Bir kuklanın atölyede yapımı yaklaşık bir haftalık zaman alıyor. Su kabağının önce içerisini kazmakla ve temizlemekle başlıyoruz. Daha sonra ne tür karakter yapacağınıza karar vermek gerekiyor. Karakterin önce ellerini ayaklarını yapıp daha sonra baş kısmını yapmak gerekiyor. Tabi önce taslak çizimini yapıyoruz, daha sonra tahtadan iskeletini oluşturuyoruz. Eğer şişman bir kukla yapacaksanız göbeğini, bacaklarını şişirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak bazen en az bir iki günümüzü alabiliyor. Arkasından el-ayak kısmını tamamlayıp baş kısmına geçiyoruz. Kafada ise erkek karakterler için yüzde sakal bıyık ve gözlerde hafif çıkıntılar yapmak için seramik hamuru kullanıyoruz. Kuklalarda olabildiğince doğal malzemeler kullanmayı tercih ediyoruz. Kabakların sapından burun kol bacak bile yapabiliyoruz” ifadelerinde bulundu.

TÜRK KUKLA KAHRAMANLARININ HİÇBİR ÇİZİMİ YOK…

Burak Sönmez, “Tarihi ve kültürel kökleri olan karakterler yapmak çabası içerisindeyiz. Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum ama aynı zamanda Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptım. Şöyle söyleyeyim; Sindrella’yı, Pamuk Prenses’i, neredeyse bütün çocuklar tanıyor. Ama bir Nardaniye Hanımı, Küllü Fatma’yı, Balçık Kızı hiçbir çocuk tanımıyor. Bizim amacımız çocuklarımıza bu masalların kahramanlarını göstererek öğretmek. Bir masalı çocuklara anlattığınız zaman onun karşısına estetik bir figür koymadığınızda hiçbir anlamı yoktur. Bugün Çirkin İbiş kuklasının çocukların hafızalarında hiçbir albenisi yoktur. Bu yüzden biz daha tatlı, daha tebessüm kokan kuklalar yapmak istiyoruz. Keloğlan karakteri olacaksa bu olabilecek en tatlı keloğlan olması gerekiyor ki izleyecek olan çocukların aklına o figür kazınsın. Zaten şu an hiçbir Türk kukla kahramanının hiçbir çizimi yoktur. Hem kuklacılık kültürü tanıtılsın hem de karakterler hafızalarda kalsın istiyoruz. Mesela bir Nasrettin Hoca çocuklara tanıtılacaksa hakikaten üzerine okumalar, araştırmalar yapılarak tanıtılması lazım. Maalesef Karagöz ile Hacivat Ramazan eğlencesi olarak görülüyor” ifadelerinde bulundu.

İZLEYİN VE İZLETTİRİN…

Kukla yapmanın da sanat olduğunu vurgulayan Yasin Burak Sönmez, Türkiye’de kabak kukla ustası sayısının çok az olduğunu ve Malatya’da kabaktan kukla gösterisi yapan tek kişi olduklarını belirtti. Yaptıkları gösterilerden de bahseden Sönmez, “Gösterilerde ana bir metnimiz oluyor fakat özellikle Karagöz ve Hacivat doğaçlama perde oyunlarıdır. Bir gün bir anaokulunda Bilgin Dede karakterinin kafası koparak sahneye düştü. Tam da o an Bilgin Dede çocuklara sağlıklı beslenme ile alakalı peynir, süt ve yoğurt gibi yiyeceklerin faydalarından bahsediyordu. Kafa kopunca perdenin arkasındaki ekip tabi ister istemez ‘ne yapacağız, ne edeceğiz?’ diye tedirgin olduk. Bilgin Dede konuşmaya devam ediyor; bakın işte çocuklar süt içmediğiniz için benim kafam koptu, süt için ki kemikleriniz güçlensin’ diyerek doğaçlama yapıp daha da etkileyici bir sahne yaptı. Günümüz de genci, yaşlısı herkesin takip ettiği her şey sanal alem içerisinde yer alıyor. Çocuklar sanal bir dünyanın içerisinde doğarken bu gösterileri halka sunmak bizlerin boynumuzun borcudur. İnsanlar kukla veya perde oyunlarını izlemeli ve izletmeliler. Çünkü dokunabildikleri, canlı bir şekilde görebildikleri, diyalog kurabildikleri bir alem burada. Bir çocuk kukla karakterini gördüğünde onunla konuşup muhatap olabiliyor” dedi.

HİÇBİR MADDİ BEKLENTİMİZ YOK

Sönmez son olarak, “Hiçbir maddi beklenti olmadan, kendi istirahat saatlerimizde kendi mutluluğumuz ve gelecek nesillerin farkındalığı için okullarda ve sanat merkezlerinde kukla gösterileri ve perde oyunları sergiliyoruz. Belleğini Koruyan Kentler Derneği bünyesinde açılan atölyemizde bu sanatı icra ediyoruz” diye konuştu.

2 YILDIR BU MESLEKLE UĞRAŞIYORUZ

İcra edilen bu sanat hakkında konuşan Efkan Kabaağıl ise, “Yasin Hocamla hem meslektaşız hem de onun isteklendirmesiyle beraber kukla atölyesinde birlikte çalışmalar yapıyoruz. Benim elimde su kabakları vardı fakat onları işleme konusunda eksiklerim vardı. Su kabaklarından kukla yapma fikriyle Yasin Hocam gelince birlikte çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 yıldır kuklacılık üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz kendi kültürümüzdeki kahramanları canlandırmak ve oyunlar hazırlamak; ayrıca insanlara bu karakterleri doğru tanıtmak. Malatya’da daha çok kukla atölyelerinin açılması ve yeni öğrencilerin yetişmesi gerekiyor. Bu anlamda bizleri destekleyen Belleğini Koruyan Kentler Derneğine teşekkür ediyorum. Hazırladığımız projeler kapsamında kukla yapımıyla ilgili stajyer öğrenci diyebileceğimiz insanlar yetiştirmek gerekiyor. Atölyeler arttıkça yetişen insan sayısı arttıkça insanlar kukla ve perde gösterilerine daha çok ısınacaklardır” sözlerine yer verdi.



















TÜRKAN YILDIZ