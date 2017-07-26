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Su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde içi su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

25 Temmuz 2017 Salı 14:57
Su dolu çukura düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
  Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesinde meydana gelen olayda, Yunus M.'ye ait kayısı bahçesi içerisinde bulunan su dolu çukura düşen atı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. 
Kısa sürede olay yerine giderek çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık bir saat süren uğraşlar sonucu sahipsiz olduğu öğrenilen atı düştüğü su dolu çukurdan çıkardı.
İHA
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