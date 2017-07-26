Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesinde meydana gelen olayda, Yunus M.'ye ait kayısı bahçesi içerisinde bulunan su dolu çukura düşen atı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giderek çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık bir saat süren uğraşlar sonucu sahipsiz olduğu öğrenilen atı düştüğü su dolu çukurdan çıkardı.

İHA