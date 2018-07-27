Su borcu olanlar dikkat!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan açıklamada 7143 sayılı kanun kapsamında su borçlarını yapılandırma işlemleri için son 5 gün olduğu bildirilerek, vatandaşlara bu fırsattan yararlanmaları konusunda uyarı yapıldı.

Su borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için Akpınar Şubesi’nin (SOS Binası), ödeme yapmak isteyen aboneler için ise Büyükşehir Belediyesi, SOS Hizmet binası ve Çilesiz Durağındaki veznelerin hafta sonu cumartesi - pazar günleri saat 16.00’ya kadar hizmet vereceği belirtildi. (Bülten)