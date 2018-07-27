Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95694
ALTIN
190.645
DOLAR
4.8573
STERLİN
6.3472
EURO
5.6489

Su borcu olanlar dikkat!

MASKİ tarafından su borcu olanlara bir fırsat daha verildi. Vezneler hafta sonu da açık olacak.

Su borcu olanlar dikkat!

MASKİ tarafından su borcu olanlara bir fırsat daha verildi. Vezneler hafta sonu da açık olacak.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:30
Su borcu olanlar dikkat!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan açıklamada 7143 sayılı kanun kapsamında su borçlarını yapılandırma işlemleri için son 5 gün olduğu bildirilerek, vatandaşlara bu fırsattan yararlanmaları konusunda uyarı yapıldı.

Su borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için Akpınar Şubesi’nin (SOS Binası), ödeme yapmak isteyen aboneler için ise Büyükşehir Belediyesi, SOS Hizmet binası ve Çilesiz Durağındaki veznelerin hafta sonu cumartesi - pazar günleri saat 16.00’ya kadar hizmet vereceği belirtildi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİSu BorcuSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA'DA BİR EVDE ORTALAMA 3.61 KİŞİ YAŞIYOR
MALATYA'DA BİR EVDE ORTALAMA 3.61 KİŞİ YAŞIYOR
Başkan Çınar, esnafla kahvaltıda buluştu
Başkan Çınar, esnafla kahvaltıda buluştu
“Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli”
“Kaptaj’daki su kaynaklarımız fazlasıyla yeterli”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim