Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94440
ALTIN
193.572
DOLAR
4.7328
STERLİN
6.2224
EURO
5.4746

SU BORÇLARINDA YÜZDE 90 İNDİRİM

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7143 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarını yapılandırma işlemleri devam ediyor. Yapılandırma başvurusu 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde son bulacak.

SU BORÇLARINDA YÜZDE 90 İNDİRİM

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7143 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarını yapılandırma işlemleri devam ediyor. Yapılandırma başvurusu 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde son bulacak.

19 Haziran 2018 Salı 11:48
SU BORÇLARINDA YÜZDE 90 İNDİRİM

7143 Sayılı Kanun kapsamında, vadesi 31 Mart 2018 tarihinden önceki borçların yapılandırma süreci; 30 Mayıs 2018 itibariyle başlamıştı. Başvurular 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde sona erecek.

Su borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi’ne (SOS Binası) nüfus cüzdanlarıyla giderek başvurularını yapabilirler. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar kendi isteklerine göre borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilirler. Vatandaşların peşin ödemelerinde gecikme faizlerinde yüzde 90,2 taksitle ödemelerinde 50 indirim sağlanacaktır. 

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMASKİSu BorçlarıIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat'tan esnaflara ziyaret
Polat'tan esnaflara ziyaret
Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi
Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi
Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı
Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim