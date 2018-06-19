SU BORÇLARINDA YÜZDE 90 İNDİRİM

7143 Sayılı Kanun kapsamında, vadesi 31 Mart 2018 tarihinden önceki borçların yapılandırma süreci; 30 Mayıs 2018 itibariyle başlamıştı. Başvurular 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde sona erecek.

Su borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar MASKİ Genel Müdürlüğü Akpınar Şubesi’ne (SOS Binası) nüfus cüzdanlarıyla giderek başvurularını yapabilirler. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar kendi isteklerine göre borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilirler. Vatandaşların peşin ödemelerinde gecikme faizlerinde yüzde 90,2 taksitle ödemelerinde 50 indirim sağlanacaktır.

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