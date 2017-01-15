Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, karşılıklı ziyaretlerin ve eskiden beri dostane bir şekilde yürütülen ilişkilerin ete kemiğe bürünmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Ortak gümrük komitesi mutabakat zaptının imzalanmasının iki ülke için de faydalı olacağına işaret eden Bakan Bülent Tüfenkci, "Bu mutabakat zaptının hayata geçmesi noktasındaki iradelerimiz inşallah bugün ortaya çıkar. Yine tüketicinin korunmasına yönelik iş birliği protokolü ile esnaf ve sanatkarlara yönelik iş birliği protokolünün de hayata geçmesi bizlerin arzusu. Bunu da inşallah kısa zamanda hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Tüfenkci, dünyanın ve Türkiye’nin içerisinden geçtiği ekonomik konjonktür içerisinde daha çok üretmek, çalışmak ve ürettiğini pazarlayabilmek gerektiğinin altını çizerek, “Ürettiğimizi yeni pazarlara ulaşarak satmak için Türkiye üzerinden dünyaya açılacak bir stratejiyi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

CİDDİ KATKILARINIZ OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da bakanlıklar arasında son yıllarda çok yakın ve önemli iş birliği süreçleri yaşadıklarını belirterek, "Gümrükler arasındaki iş birliği anlaşması, tüketici hakları arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımı, esnaf ve sanatkarımızın Türkiye'de bulunan imkanlardan faydalanması ve Türkiye'deki uygulamaların KKTC'ye taşınması konusunda bize çok ciddi katkılarınız olmuştur" ifadesini kullandı.

“En büyük desteği de sizlerden görüyoruz” diyen Atun, gümrük alanında yapılan işbirliği ile her iki ülke gümrüğünün entegre bir halde elektronik sisteme geçmesinin ihracat ve ithalat yönünde önemli bir akışkanlık ve kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.

HABER MERKEZİ