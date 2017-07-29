Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Yılın ilk yarısındaki ekonomik performansı değerlendiren Bakan Bülent Tüfenkci, “Yüzde 2,9 gibi bir büyümeyi yakaladık. Türkiye’nin yaşadığı şartlara bakınca çok iyi bir performans. Fitch dahi 2017’ye ilişkin öngörüsünü yüzde 4,7’ye çekti. Döviz cephesinde stabil bir kur var” diye konuştu.

GEREKİRSE ÖNLEM ALINACAK

Kapıkule’de oluşan araç kuyruklarıyla ilgili bir adım atılıp atılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Tüfenkci, “Yaz aylarında yığılmalar yaşanıyor. Örneğin girişlerde yoğunluğun en fazla yaşandığı 1 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında sadece Bulgaristan’a açılan kapılarımızdan yaklaşık 160 bin adet taşıt giriş yapmış. Geçen yıla göre artış 12 bine yakın. Bu yoğunluğu en aza indirebilmek adına taşıt ön beyan uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca geçişlerde sorun yaşanmaması için personel takviyeleri de yaptık. Önümüzdeki hafta ben de bölgeye gideceğim. Problemler varsa yerinde tespit ederek gerekli adımları atacağız” ifadelerine yer verdi.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Gümrükten sıfır araç olduğu sanılıp sokulan, ancak ikinci el olan araçlara yönelik düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Tüfenkci, “31 Temmuz 2017’de süre sona erecek. Bu tip sıkıntıları olan vatandaşların 31 Temmuz’a kadar bu imkandan faydalanmalarını istiyoruz. İlgili gümrük idarelerine başvuran ve ÖTV’nin yüzde 25’ini ödeyen vatandaşlar araçlarını geri alabiliyorlar. Yaklaşık 40 bin aracın piyasada olduğunu düşünüyoruz. Başvurular devam ediyor. 31 Temmuz’a kadar başvuruları alıyoruz” şeklinde konuştu.

PİYASA AKTÖRLERİ STOKÇULUK YAPMAMALI

Gıda Komitesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Tüfenkci, “Gıda piyasası çok stabil bir piyasa değil. Piyasa aktörlerinin stokçuluk ve fırsatçılık yapmamalarını sağlayarak üreticinin de, tüketicinin de kazandığı bir mekanizmayı oluşturabilmek amaçlanıyor. Sebze meyvede zayiatı önleyecek tedbirler alınıyor. Uzun vadede lisanslı depoculuğun artmasını istiyoruz” dedi.

EV HANIMLARININ EMEKLERİ TİCARİLEŞİYOR

Kooperatifleri ekonominin unsurları haline getirmek gerektiğine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

Biz Bakanlık olarak hep şunu ifade ediyoruz; biz kooperatifleşmeyi teşvik etmeliyiz ve kooperatifleri de ekonominin unsurları haline getirmeliyiz. Bu bağlamda özellikle ev hanımlarımızın kendi ürettikleri; örneğin reçeller, pekmez, el işi ürünler, oyalar gibi… Bunların bir araya getirilerek, hem belirli bir ölçeğe ulaştırmak hem de bu belli ölçeğin pazarlama kanallarını oluşturmak gerek. Bu anlamda biz rol alıyoruz. Bununla ilgili Türkiye’de 148 kadın kooperatifimiz var ve bunlara destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle yeni kurulurken bunlara küçük destekler sağlıyoruz; 10 bin, 20 bin, 50 bin liraya kadar üretimini geliştirmek büyütme adına böylelikle o köydeki, o mahalledeki kadınlarımızın emeklerini değerlendirme adına ortaya koyduğumuz bir proje.”

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZI E-TİCARETE ENTEGRE EDECEĞİZ

Bakan Tüfenkci, “Esnaflarımızda zincir mağazaların getirdiği pazar avantajlarından biz esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin sektörlerini tek tek analiz ederek, bir kısımda değişiklik yaparak bir kısmını dönüştürerek, bir kısmını geliştirerek günümüz ticaret hayatına entegre etmek istiyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızı ayakta tutmamız lazım. Dünya ticaretinde e- ticaret hızla gelişmekte. Biz esnaf ve sanatkarlarımızı e- ticarete entegre etmek istiyoruz. Esnaflarımızın yer aldığı e-ticaret portalları oluşturacağız. O portallarda çok cüzi rakamlarla hem yer almalarını sağlayacağız. Ürünlerini pazarlamaları ve bu portalları yönetmeleri konusunda onlara danışmanlık hizmeti sağlayacağız” dedi.

HABER MERKEZİ