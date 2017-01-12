12 Ocak 2017 Perşembe

Antrenör kursu açılacak

STK’lardan teşekkür ziyareti

Malatya STK temsilcileri geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen ‘Teröre Karşı El Ele Mitingi’ne katkılarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyarette konuşan Başkan Çakır, “Ülkemiz Dünya’da teröre karşı her yerde mücadele veren tek ülke” dedi.

12 Ocak 2017 Perşembe 12:11
STK’lardan teşekkür ziyareti

  TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKKB Başkanı Ali Evren ile Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ‘Teröre Karşı El Ele Mitingi’ne katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyaret sırasında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’nın geçtiğimiz hafta cumartesi günü güzel bir birlik ve beraberlik örneği ortaya koyduğunu belirterek, Malatya’nın hep güzel işler ortaya koyduğunu kaydetti.

Daha sonra söz alan TSO Başkanı Hasan Hüseyin erkoç ise, Malatya’nın teröre karşı tek ses, tek yürek ve tek vücut olduğunu kaydederek, güzel bir tablonun ortaya çıktığını belirtti. Malatya’nın örnek bir şehir olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise yaptığı konuşmada mitingin düzenlemesinde emeği geçenlere ve Malatyalılara teşekkür etti.

PERDENİN ARKASINI HALKIMIZ ÇOK İYİ BİLİYOR
  Ziyaretten dolayı STK temsilcilerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, ‘Teröre Karşı El Ele Mitingi’ni Malatya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Çakır, terör ve gözyaşından insanların bıktığını belirterek, “Bu amaçla hemşerilerimiz meydanları doldurdu. Gerekli mesajı verdi. Ülkemiz dünyada teröre karşı her yerde mücadele veren tek ülke. Bütün terör örgütlerinin tek hedefi haline geldik. Perdenin arkasını halkımız çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
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