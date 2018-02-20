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“SÖZÜN BİTTİĞİ YER!”

Adana’da 3 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kalması Malatyalı vatandaşların da tepkisini çekti. Cezaların artırılmasını isteyen vatandaşlardan Şengül Karslıoğlu, “Çocuk nasıl istismar edilebilir? Kadına şiddete ‘hayır’ diyoruz zaten. O tartışılmaz ama çocuğun istismar edilmesi sözün bittiği yer” dedi.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER!”

Adana’da 3 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kalması Malatyalı vatandaşların da tepkisini çekti. Cezaların artırılmasını isteyen vatandaşlardan Şengül Karslıoğlu, “Çocuk nasıl istismar edilebilir? Kadına şiddete ‘hayır’ diyoruz zaten. O tartışılmaz ama çocuğun istismar edilmesi sözün bittiği yer” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:40
“SÖZÜN BİTTİĞİ YER!”

Adana’da 3 yaşındaki cinsel istismara maruz kalan çocuk tüm Türkiye’yi üzüp tepkisine neden oldu. Malatya’da da tepkiler yükselmeye devam ediyor. Özellikle kadınlar bu konuda caydırıcı önlemler alınması gerektiğini dile getirirken, Şengül Karsıoğlu isimli kadın ise, 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını değerlendirerek duygularını paylaştı.

3 yaşında bir çocuk cinsel istismar olayı olduğunu hatırlatan Şengül Karslıoğlu, bu konuda konuşmak istediğini ancak duygularını dile getiremediğini söyledi.

BÖYLE BİR ŞEY DUYMAK İSTEMİYORUZ

Cezaların artırılmasının gerekliliğini ifade eden Karslıoğlu, “Bu gibi olaylara karışanlar için cezaların artırılması gerekiyor. Çocuk nasıl istismar edilebilir? Kadına şiddete ‘hayır’ diyoruz zaten. O tartışılmaz ama çocuğun istismar edilmesi sözün bittiği yer. Bu gibi suçların cezası ağırlaştırılsın. Verilecek olan cezalar bu suçlar için caydırıcı olsun. Biz artık böyle bir şey duymak istemiyoruz. Biz Türkiye’nin vatandaşıyız. Dinimiz İslam. Bu tür olaylar Türkiye’nin gündemine hiç yakışmıyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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3 Yaşındaki Bir çocuğun Cinsel Istismara Maruz KalmasıŞengül Karslıoğlu
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