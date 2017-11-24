Her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün kutlanıyor. Milyonlarca öğrenci bu önemli gün için öğretmenlerine çeşitli sürprizler hazırlarken Öğretmenler Günü dolayısıyla BUSABAH gazetesine konuşan Eksen Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitimin şüphesiz, bir millet ve bir devletin kendini her yerden önce kendi okullarında savunabilmesi olduğunu dile getiren Başkan Akoğan, bu savunma mekanizmasının en önemli unsurunun da tabii ki öğretmenler olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENLER ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRMEKTE

Öğretmenlerin mesleklerine bir ülkü olarak baktıklarını belirten Başkan Akdoğan, “Peygamberlik mesleğini icra eden öğretmenlerimiz fedakâr bir şekilde mesleklerini icra etmektedirler. Yine bugün her şeye rağmen ülkemizde eğitimin büyük ölçüde öğretmenlerin meslek sevgisi, meslek bilinciyle, milli ve manevi duygularıyla gösterdikleri özverili çalışmalarla sürmekte, öğretmenlerimiz mesleklerine bir ülkü olarak bakmaktadırlar” dedi.

GÜVENLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANLARI OLUŞTURULMALI

Bu önemli gün münasebetiyle Hükümetten beklentilerini de açıklayan Başkan Akdoğan, “Eksen Eğitim Sen olarak hükümetten beklentilerimiz, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerinin sendikal haklardan en etkili biçimde yararlanması sağlanmalıdır. Öğretmenler üzerinde oluşturulan sendikal baskılara son verilmesi için bir an önce harekete geçilmelidir. Kısa bir süre önce pilot illerde uygulamasına başlanan öğretmen performans sistemine son verilmelidir. Çağımıza ve devletimize yakışmayan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına bir an önce son verilerek bu statüde çalışan kıymetli öğretmenlerimiz kadroya geçirilmelidir. Öğretmen alımlarında mülakat uygulamasından vazgeçilerek KPSS puan üstünlüğüne göre, tam güvenlik soruşturması yapılarak atamalar yapılmalıdır. Okullar güvenlik açısından gerekli tedbirler alınarak öğretmen ve öğrencilere daha güvenli eğitim-öğretim alanları oluşturulmalıdır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL