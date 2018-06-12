Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95164
ALTIN
190.391
DOLAR
4.5572
STERLİN
6.0894
EURO
5.3740

Soylu: "Türkiye’yi kafası karışıklara teslim etmeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’da katıldığı sahur programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bu fırsatı bir daha yakalayamayacağını belirterek, “Türkiye’yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyin” dedi. 

Soylu: "Türkiye’yi kafası karışıklara teslim etmeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’da katıldığı sahur programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bu fırsatı bir daha yakalayamayacağını belirterek, “Türkiye’yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyin” dedi. 

12 Haziran 2018 Salı 10:29
Soylu: "Türkiye’yi kafası karışıklara teslim etmeyin"

Malatya’da bazı programlara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahur da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Gedik Sosyal Tesisleri'ndeki programa katıldı. Burada tesisin açılışını da gerçekleştiren Soylu, daha sonra, kentteki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve AK Parti teşkilatı ile sahur yaptı. 
Burada konuşan Bakan Soylu, tarihin en önemli fırsatının bugün pençelerinde durduğunu ifade ederek, “Aziz milletimiz bir karar verecek ve bu karar sadece bugünü ilgilendirmeyecek. Bu karar dünü de yarını da ilgilendirecek. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bir karar verecek. Bu karar verecek, bu karar 'Bağımlı bir millet mi olacağız' yoksa 'Bağımsız bir millet mi olacağız' kararı olacak. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bir karar verecek. Geçmişte yaşadığımızı sıkıntıları önümüzdeki tekrar önümüzdeki süreçte gelecek nesillerimiz yaşayacak mı yoksa yepyeni bir sürece hep beraber adım mı atacağız?" şeklinde konuştu. 
Türkiye’nin bu fırsatı bir daha yakalayamayacağını belirten Soylu, “Türkiye'yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bu iş tecrübeyle, bilgiyle, karşında söylenecek sözle birlikte, ayaklarının titrememesiyle, soğukkanlılıkla ama millete dayanarak yürütülür, bunu da yürüten lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerlerinin çapı bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, kendi partisinin meseleleriyle baş etmeye bile yetmez, yetmiyor da zaten buna hepiniz şahitsiniz” ifadelerine yer verdi. 

"Ne olursunuz bu huzuru kaybetmeyelim"

Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzurun olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti: 
“Ne olursunuz bu huzuru kaybetmeyelim. İnsanlarımız çok çekti, özellikle anneler çok çekti. Çok sıkıntıya girdiler, evlatlarından uzaklaştılar, hayatları onlar için gri oldu. Ne olursunuz bu aydınlık, huzur halini hep birlikte devam ettirelim. Türkiye'de huzur olursa bir taraftan Balkanlarda, Ortadoğu'da, Asya'da ve etrafımızdaki coğrafyanın tamamında huzur olur. Bu seçim sizin seçiminiz değildir. Attığınız oy gelecek nesillerin, dünyada 'Acaba bizim için bir söz söyleyebilecek ülke ve millet çıkacak mı?' diyenlerin kaderini belirleyecek." 
Malatya’dan sadece seçimi kazanmak değil, güçlü bir Türkiye’ye güçlü bir destek beklediklerinin de altını çizen Soylu, “Buna Türkiye’nin ihtiyacı var. Buna gelecek nesillerin ihtiyacı var. Bundan 100- 200 yıl sonra geriye dönüp bakacaklar, bizim ecdadımız Türkiye’nin en kritik virajında muhteşem bir başarıya imza attı, sizleri Fatihalarla anacaklar, buna inanıyorum. Biz zenginleştikçe şımarmayan bir millet olduğumuzu bu topraklara gelenlere sırtımızı dönmeyerek gösterdik” şeklinde konuştu. Malatya’nın Türkiye’de muhteşem bir işin öncülüğünü gerçekleştireceğine inandıklarını da belirten Soylu, “Buradan her oy geldiğinde bizler havaya sıçrayacak ‘Allahım her zaman doğrunun yanında olan Malatyalılar, her zaman adaletin, hukukun yanında duran bu Malatyalılar yine farkını ortaya koydu’ diyeceğiz” diye konuştu. 

Programdan önce ve sonra Bakan Soylu, programa katılan vatandaşların fotoğraf çekme isteğini geri çevirmedi. Programa, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve  milletvekili adayları katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiSüleyman SoyluSahur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Duran'la Gürkan emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kaymakam Duran'la Gürkan emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kızılay'dan iftar...
Kızılay'dan iftar...
Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı
Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim