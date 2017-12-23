Kongreye CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, Malatya il ve Hekimhan ilçe yönetim kurulu üyeleriyle kadın üyeler katıldı.

Başka adayın olmadığı kongrede blok listeyle seçime gidildi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Irgat Soyer, görev süresince, yönetim ve kadın üyelerle birlikte gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi aktardı. Daha sonra gerçekleştirilen seçimde Emine Irgat Soyer, kadınların güvenoyunu alarak yeniden başkan seçildi.

BİZE GÜÇ VEREN ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Açılış konuşmasını Kadın kolları Başkanı seçilen Emine Irgat Soyer yaptı. Türkiye’nin adaletsizlik, yolsuzluk sancıları içinde olduğunu, son 10 yılda kadın cinayetlerinin arttığını vurgulayan Soyer, “Kadın Kolları İlçe Kongremizi gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Partimize gönül veren isimlere, saha çalışmaları ve çeşitli etkinliklerde her zaman yanımızda olarak katkıları ile bize güç veren arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Kongrede konuşma yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Birçok seçimi beraber geçirdik. Kadın Kollarımız da durmadan, yorulmadan bizimle beraber çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kadın Kollarında birçok arkadaşımız ailesini ihmal etme pahasına bizimle birlikte sahada çalıştı. CHP Hekimhan İlçe Teşkilatının kadın kolları, gençlik kollarımız ve ana kademe yönetimimiz ile yıllardır birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışıyoruz. Bu güçlü ve kopmaz birlikteliğimiz bizlere çok zaferler kazandıracak. 2019 seçimlerinde de bu birlik ve beraberliğimiz bize belediyeyi tekrar kazandıracaktır” ifadelerinde bulundu.

Kongrede kadın üyelere seslenen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, kadınlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. Kiraz, “Bir algı var biliyorsunuz. ‘Bu hükümeti kadınlar getirdi’ denildi. Ben inanıyorum bu hükümeti yine kadınlar devirecek. 5 Aralık’ta Türkiye’de bir şey oldu. 50 binden fazla kadın Ankara’da bir araya geldi ve bir ses verdi” ifadelerini kaydetti.











HABER MERKEZİ