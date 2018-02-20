“SOYAĞACI”NIZI PAYLAŞMAYIN!

Bir anda Türkiye’de milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken e-Devlet üzerinden alt-üst soyağacı sorgulama, günlerdir vatandaşların dilinde. turkiye.gov.tr adresine akın etmesiyle ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan soyağacı sorgulama sisteminden çıkan sonuçları sosyal medya üzerinden paylaşılmamasıyla ilgili tüketici dernekleri de uyarılarda bulundu.

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, soyağacından çıkan bilgilerin sosyal medya üzerinden paylaşılmamasını istedi.

ÖZEL BİLGİLERİ PAYLAŞMASINLAR

Dişer, “E-devlet uygulamasıyla soyağacını öğrenen vatandaşların bu bilgileri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Bankalarda kullanılan ailelerinin kendilerine ait soyadı bilgilerini paylaşarak dolandırıcılara kolaylık sağlayacak bilgileri açığa çıkarıyorlar. Bu sebeple kendilerine ait özel bilgileri paylaşmasınlar diye uyarmak istiyorum” diye konuştu.