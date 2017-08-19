Birlik Binası Toplantı Salonunda yapılan programa Başkan İhsan Akın, teknik elemanlar, ilçe temsilcileri, örnek ve gönüllü yetiştiriciler katıldı.

Soy kütüğü bilgilendirme ve istişare toplantısı ile ilgili bir konuşma yapan Başkan İhsan Akın, “Daha verimli, daha kaliteli, daha düzgün kayıtların tutulacağı bir siteme geçiş yapacağımız bu sistem ile birlikte yetiştiricilerimiz, örnek gönüllü üyelerimiz, ileriye yönelik çok önemli verileri kaydederek, eski usulle değil, daha bilinçli, daha verimli, daha kaliteli, ırkların elde edilmesini sağlayacak olup, bu anlamda ilk etapta birçok ilçemizde gönüllü olan şartları uyan, bu işi severek yapan, yaklaşık 50 civarında üreticimizle soy kütüğü çalışmalarına başlıyoruz. Her sene yetiştirici ve hayvan sayısını arttırarak devam edeceğiz. Bu bağlamda kayıt ve veri alma defterleri bastırıp yetiştiricilerimize teknik personellerimiz ile hizmet vereceğiz. Sahadaki yapılması gerekenleri uygulamalı yetiştirici üyelerimize bire bir anlatacağız. Sözleşmeler, yükümlülük ve sorumluluklar anlatıp; damızlık anlamında et ve süt verimi olsun maddi manevi olsun bu projenin işi severek yapan meslek haline getirmiş yetiştiricilerimize önemli katkıları olacaktır. Bu bağlamda bir ay önce başladığımız bu çalışmanın Merkez birlik ve Bakanlıkta yetki alıp, Malatya’da soy kütüğü programını hayata geçireceğiz” dedi.

Program sonunda Birlik tarafından yaklaşık 2 bin adet yaptırılan kısmen hijyen ölçümlü oluklu süt sağım kovası, fiber süzek, sağım önlüğü, şapka ve el kitapçığı broşür kalem defter tüm katılımcılara dağıtıldı. İkili görüşmeler yapıldı, sıkıntılar dile getirildi, katılımcı kayıtları tutularak dilekçeler verildi Yayla mera sulak elektrik yem vs sorunlar dile getirildi.

HABER MERKEZİ